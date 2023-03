DURANTE LOS ENSAYOS, Ana Paula, Eli y Martina disfrutaron la posibilidad de compartir -junto a la Camerata- la música de referentes femeninas de la música contemporánea.

FOTO Daniel Arias

Tras el concierto realizado en el verano en los Jardines del Teatro del Bicentenario, con un gran marco de público que aplaudió su habitual repertorio de música clásica y popular, La Camerata San Juan vuelve a la carga y para dar inicio a su ciclo de espectáculos en el Auditorio Juan Victoria; y el regreso será con una impronta especial. Para conmemorar el mes de la mujer, el conjunto instrumental del Ministerio de Turismo y Cultura ofrecerá "Cantautoras", junto a Martina Flores, Eli Domínguez y Ana Paula Torres. Invitación a la comunidad sanjuanina leal a la impronta del grupo, consistirá en un recorrido por un repertorio selecto que abraza a distintas generaciones de artistas latinoamericanas: Chabuca Granda, María Elena Walsh, Eladia Blázquez, Violeta Parra, Natalia Lafourcade y Julieta Venegas.



Las tres solistas sanjuaninas ya han actuado junto al cuerpo de cámara dirigido por Pablo Grossman en diferentes ámbitos y escenarios, sin embargo actuaban de manera individual o, aun teniendo un mismo espacio escénico, en distintos turnos. La cita de este domingo hará lucir sus talentos de forma integral y hasta les dará la posibilidad de interactuar sobre el escenario. Será la primera vez que estas jóvenes cantantes -que vienen sumando cada una importantes experiencias en los últimos años, con un rápido ascenso en la escena local- podrán desplegar toda su fuerza expresiva en canciones y ritmos, ajustados también a sus estilos.



Con los arreglos instrumentales de Enzo Pérez, Martina, Eli y Ana Paula vienen preparándose con intensidad. A medida que pasan las horas en un conteo regresivo para el momento decisivo de actuar, las jóvenes cantantes no pueden evitar la ansiedad y las expectativas que conlleva una velada de estas características y con la exigencia que supone estar en el centro de las miradas en la sala del Auditorio, con todo lo que eso significa para sus respectivas trayectorias y aspiraciones profesionales.



"Las chicas son excelentes, talentosas y cada una tiene su propio estilo y proyecto. Con Martina ya me crucé y vi lo que hacía en los Jardines del Bicentenario. Con Ana Paula no tuve la suerte de coincidir en un escenario, pero escuché su trabajo y sus canciones propias. Me pone muy contenta que nos hayan invitado a las tres para este concierto. Venimos de diferentes ámbitos y en estos ensayos pudimos trabajar muy bien en conjunto", contó a DIARIO DE CUYO Eli, muy entusiasmada por abordar algunas obras de Mercedes Sosa, propuestas en este cancionero.



Si bien Martina viene del pop y el rock, Eli tiene una fuerte identidad con lo folklórico y Ana Paula es más abierta y transita la balada, el rock y la música tropical. ¿Qué las hace conectar a las tres? Eli respondió que "cada una tiene un estilo y una forma particular de comunicarse musicalmente con el público. Y nuestra riqueza está en la diversidad que tiene la propuesta, buscamos armonías muy interesantes en ese sentido", remarcó la joven a quien le tocará también hacer temas de Chabuca como "El surco" y "La flor de la canela". Eli cuenta con mucho trabajo actualmente con su trío integrado por Juan Paredes y Marcelo Laspiur, desde que comenzó el 2023 estuvo presente en varios compromisos como la Noche de San Juan en Cosquín, la FNS 2023 y el próximo lunes cerrará la última jornada de la Teatrina en los jardines del Conte Grand.



Por su parte, Martina manifestó también su alegría por esta convocatoria que les hizo La Camerata. "Me atrapó mucho la temática, sobre todo tratándose de cantautoras y en algo también eso nos representa, porque además de ser intérpretes, realizamos nuestras propias canciones. Además, son grandes referentes de la música Latinoamérica y poder hacerlo con colegas que admiro mucho, me pone muy contenta", dijo Flores que viene igualmente con varios conciertos y siendo partenaire o telonera de grandes músicos nacionales que visitan la provincia. "Creo que lo que nos une es que somos de una misma generación y tenemos una perspectiva similar, aportamos una impronta fresca y juvenil", resaltó la cantante, para quien lo más desafiante es salir de su esquema pop para incursionar en sonidos más cercanos al tango. "Estar con la Camerata siempre me da un buen desafío artístico, me saca del lugar de confort y me lleva a explorar nuevos géneros. Espero estar preparada a la altura de las circunstancias y hacer todo bien", contó Flores, quien cantará "Barco quieto" de María Elena Walsh y "Corazón mirando al sur" de Eladia Blázquez.



Finalmente, para Ana Paula, será igualmente significativa esta prueba, porque será su primer paso con ellas. "Conectamos muy bien las tres y tomamos esto de manera muy profesional. Espero que la gente pueda llevarse una gran sorpresa de lo que haremos juntas. No puedo adelantar mucho, pero los invitamos a todos a que vengan y nos escuchen. Para mí, todos los escenarios que me tocaron y me tocan estar, son importantes. Todos se merecen el mismo respeto, el mismo sentimiento y disfrute", opinó la joven. Consciente de que está dando sus primeros pasos en el largo camino de la música, no se duerme en los laureles que ya ha ido consiguiendo: "Debo seguir avanzando en lo vocal y no puedo descuidar lo interpretativo. Creo que estoy más cerca de definir mi propuesta y que conecte con mi esencia e identidad. Este concierto será una muestra de lo que vengo haciendo", expresó y adelantó que lanzará su segundo tema propio, "Manifiesto", dentro de pocas semanas.



Este encuentro, sugieren, seguramente dejará para las tres una huella interesante que les permitirá volver a conectarse para alguna otra ocasión o quién sabe, encaminar algún proyecto en común. Una puerta abierta para que en un futuro no muy lejano vuelvan a unir sus voces, algo que de momento, los sanjuaninos tendrán la oportunidad de apreciar mañana.



DATO

Cantautoras. La Camerata San Juan, junto a Eli Domínguez, Martina Flores y Ana Paula Torres. Domingo 26 de marzo, 20hs. Auditorio Juan Victoria. Entradas online www.tuentrada.com $440.