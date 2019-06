Melisa Quiroga, Fabián Barrera, Emanuel Fernández, Claudio Rojas y Jonatan Vera Trío junto a Marina Clemenceau (ausente) ofrecerán un homenaje a Carlos Gardel, fusionando el tango y el pop-latino.

¿Qué puede unir y tener en común el tango con otros géneros musicales? ¿Cómo puede Carlos Gardel seguir despertando admiración entre los músicos y cantantes contemporáneos? Quizás haya más de una respuesta, o tal vez sean interrogantes todavía a descifrar. Pero no hay dudas que, el hecho de conmemorar un nuevo aniversario de su fallecimiento (el 24 de junio de 1935) siempre motoriza propuestas artísticas fuera de lo común para algunos músicos sanjuaninos. Es el caso del espacio local conformado por Jonatan Vera Trío y Claudio Rojas de hacer el espectáculo "Ser Gardel". Un tributo alternativo, en el que su eje central es la fusión. Primero se convocó rockeros y folkloristas, después a tangueros del palo, luego a locutores y periodistas y esta vez, la apuesta es más arriesgada: en su cuarta edición consecutiva, lo protagonizarán intérpretes del pop y latino. La idea consiste en un show de una hora y media teniendo como voces centrales a Melisa Quiroga para interpretar "Sus ojos se cerraron"; Fabián Barrera que dará "Melodía de arrabal"; Emanuel Fernández con el tango canción "Mi Buenos Aires querido"; Mariana Clemenceau representará "Lejana tierra mía", un himno a los inmigrantes; una suite instrumental del trío de guitarristas y Rojas que, en su caso, ofrecerá "Silencio", un especial dedicado a los ex combatientes de Malvinas, por mencionar algunos aspectos que tendrá una estructura musical, donde cada exponente, desde su estilo, actuará conectado con relatos, momentos, recuerdos y diálogos que rememorarán la vida y obra del zorzal criollo. "Tratamos de demostrar que no sólo los tangueros soñamos con ser y cantar como Gardel, sino que los demás músicos argentinos, tenemos en común: es la ilusión de lograr que su propuesta musical sea aceptada y recibida tanto por los grandes teatros del mundo, como también en una peña de barrio sanjuanino", explicó Rojas y agregó: "Él tuvo esa versatilidad de poder llegar a todas las clases sociales. Incluso trascendió al cine y otros ámbitos, es algo que todos aspiramos, la ilusión de poder triunfar en el mundo como lo hizo él".



Además, el ideólogo de este evento que se hace anualmente, como esencia es ir más allá de las fronteras entre los géneros y llegar a nuevos públicos: "El tanguero local, siempre viene, es fiel a esto, pero también debemos ir a los que no son tangueros. Tienen que venir a descubrir y conocer que el tango es parte de nosotros, que se rompa con esa idea que sea algo aburrido sólo para viejos".



Este show -respaldado por el Ministerio de Turismo y Cultura- además, tendrá por primera vez la posibilidad de ofrecer la entrada libre y gratuita, aunque se solicitará a los espectadores aportar con una donación de ropa nueva o en buen estado, alimentos no perecederos y artículos de limpieza para el Proyecto Águila que dirige Vivi Fornés, que ayuda a las personas en situación de calle. La función será este sábado 29 de junio a las 21.30 en el Auditorio Juan Victoria.