Después de que Rita Pauls contara que fue acosada sexualmente por Tristán durante las grabaciones de Historia de un clan, la tira que se emitió por TNT y Telefe en 2015, el actor dijo que se encuentra "sorprendido" por las declaraciones y acusó a la joven de estar "buscando fama" con su denuncia.

"No estaba al tanto de nada. Honestamente te lo puedo asegurar, te lo juro por mi madre muerta y por mi hijo muerto. Cuando hablo, lo hago de frente, no a escondidas. En la oreja no hablo. No me atrevo a decir groserías cuando estoy laburando, más haciendo un papel como el que hice, que merecí la entrega de un Martín Fierro. Me parece que acá se quieren colgar. Conmigo no. Voy a ir hasta las últimas consecuencias, voy a iniciar acciones legales y ya hablé con mis abogados", dijo Tristán.

En diálogo con Infama, el reconocido humorista aseguró que siente "indignación, tristeza y angustia" y dijo: "Soy el primer sorprendido de todo esto. Después de tres años de Historia de un clan, que venga a hablar ahora… Esta chica quiere ser famosa me parece".

Tristán manifestó no recordar conversaciones con ella y se mostró sorprendido porque, según sus palabras, se enteró que era pareja de Luis Ortega, director de la tira: "No era consciente de nada de todo esto. Siempre he trabajado con mujeres y sale ahora a decir esto y me entero de que es pareja de Luis Ortega… ¿Qué está buscando? ¿Promoción? Si sale a hablar ahora de Historias de un clan que lo grabamos en el 2015, estamos borrachos".

La hija de Alan Pauls contó en el ciclo radial DucaJazz: "Tristán tiene tendencias maltratadoras muy fuertes con las mujeres. Tuve un par de episodios muy feos con él. Era insoportable y todo el mundo se daba cuenta. Me decía al oído cosas sexuales, asquerosas y vulgares como 'te voy a hacer tal cosa'".