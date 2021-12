Este domingo trascendió la noticia de la muerte de Liliana Cuomo, actriz de 66 años que falleció a causa de un cáncer. La noticia causó conmoción en el mundo del espectáculo y distintas celebridades expresaron su dolor en redes sociales.

“Despedimos a la actriz Liliana Cuomo. Su amplia trayectoria artística incluye destacados trabajos en cine, teatro y televisión. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este momento de gran tristeza”, expresó la Asociación de Actores, quien confirmó la información con este comunicado.

Por otro lado, Juan José Campanella se mostró conmovido al enterarse de su deceso: “Falleció Liliana Cuomo, una gran actriz, gran amiga y mejor persona. La vieron en El Secreto de sus Ojos, El Hombre de tu vida y Entre Caníbales. Había perdido a su hijo con el Covid y a veces el cuerpo dice basta. Liliana querida, voy a extrañar mucho tu risa”, expresó el director a través de su cuenta de Twitter, con una imagen en la que se observa una sonriente Liliana.

Otra de las figuras que hizo público su pesar fue Ricardo Darín. “Tristeza total, además de buena actriz, ¡gran mujer! Abrazos a los que la quieren”, escribió el actor en respuesta al tuit del director.

Eleonora Wexler, que compartió elenco con ella en “Amar después de amar”, también la recordó con mucho cariño: “Lo lamento tanto...Liliana era luminosa por sobre todas las cosas, siempre tenía una sonrisa, iba con ganas a trabajar. Después, ella me siguió en el teatro, en todo lo que hacía, siempre me dejaba mensajitos. Me da mucha tristeza porque siempre tenía buena energía, era una hermosa compañera. Estaba tan contenta y agradecida de trabajar...realmente lo lamento mucho”, se lamentó la artista.

Cuomo, comenzó su trayectoria artística en el teatro durante los años 90, mientras que en la TV comenzó participando en algunas de las populares cámaras ocultas que formaban parte de Videomatch. Luego participó en algunas tiras y series muy reputadas como “Son de Fierro”, “Nini”, “El Puntero”, “Farsantes”, “Señores Papis”, “Entre Caníbales”, “Guapas”. Reicientemente se la pudo ver en “Pequeña Victoria” y “Amar después de amar”, dos tiras de Telefe.