El grupo U2 relanzará con abundante material extra All That You Can't Leave Behind, uno de sus discos más queridos y premiados, en la fecha en la que este trabajo cumplirá 20 años el próximo 20 de octubre. Se trata del décimo álbum de estudio de los irlandeses, que llegó al Nro. 1 en 32 países y que ya despachó 12 millones de copias gracias a éxitos como Beautiful Day, Elevation y Walk On.



Entre las novedades de este remozado disco se encuentra una versión inédita de The Ground Beneath Her Feet que estará en múltiples formatos. En el más completo de ellos, la edición "súper delux box set", incluirá como gran atractivo 39 temas adicionales. Recogerá asimismo tomas alternativas extraídas de las sesiones, así como la pista "Stateless", que apareció en la banda sonora de "The Million Dollar Hotel". U2 se ha mantenido muy activo este año, aún con la pandemia, ya que desde julio tienen su propio canal de radio en la emisora SiriusXM.