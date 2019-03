Ulises Bueno tiene muy preocupados a sus fanáticos. En sus redes sociales habló de "empezar de cero" y hasta sorprendió con un nuevo look para la nueva etapa que se viene en su vida. El fin de semana dio sus últimos conciertos y muchos no comprenden si son ciertos los rumores acerca de su alejamiento de los escenarios.

Un allegado al cuartero le confió a La Viola que se tomará un descanso hasta julio "por problemas personales". En una de sus últimas entrevistas, había manifestado su malestar por estar tantos días sin ver a su familia y prometió hablar con su representante para acomodar las presentaciones sin afectar los aspectos económicos.

Cabe resaltar que en el último mes suspendió algunos conciertos por una infección en los riñones. "Quiero a agradecerle a toda la gente de San Juan por el cariño inmenso que nos brindó. Y bueno hasta acá llegué", expresó en sus redes sociales dando a entender que no podía seguir cantando hasta recuperarse.

Los posteos de Ulises en Instagram también dejaron en evidencia que hay muchas ganas de una transformación. Antes de mostrar su nuevo look, rapado y sin su característica barba, publicó una foto retro con su hija recién nacida y le pidió perdón por haber sido un padre ausente.

"Feliz cumple hijita. ¿Cuántos años me perdí de verte crecer? Hoy sos casi una mujercita, pero ya no te pierdo más. Ya es hora de cambiar y madurar para tenerte por siempre. Te amo bebé, ya falta muy poquito", escribió. Su princesa, llamada Alma, se emocionó con el gesto y le demostró que no guarda ningún rencor. "Te amo mucho papi, hasta el cielo", le respondió.

El hermano del Potro Rodrigo seguramente seguirá en contacto con sus seguidores a través de las redes sociales. Pero para su vuelta faltará, al menos eso es lo que decidió para sanar y volver a dar lo mejor de él.