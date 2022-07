Pablo Lescano reconoció a su hijo de 21 años. Luego de que el chico presentara un reclamo de paternidad, el cantante se sometió a una prueba de ADN que dió positivo. Tras conocerse el resultado, el artista fue a la Justicia para darle el apellido.

"Pablo va a hacer la reclamación de filiación para darle el apellido", indicó Maite Peñoñori en el programa Intrusos que se emite por América TV.

En los próximos meses, el cantante y su hijo, que actualmente tiene 21 años, intentarán revincularse. Y habría que esperar qué dice la Justicia sobre una compensación económica que le correspondería recibir al joven.

Respecto a cómo se sucedieron las cosas, la panelista indicó: “Cuando la mamá del chico se acercó a decirle que tenía un hijo, él se hizo el ADN de manera privada y por fuera de la Justicia. Tras el positivo, pidió la filiación, es decir, reconocerse como padre y ahora lo que están reclamando es la cuota alimentaria de todos esos años”.

Según precisó la periodista, el joven cumplirá 22 años en agosto. El proceso se inició en noviembre del año pasado y en febrero el artista le dio el apellido.

Lescano tiene además otros tres hijos, Bianca, Tomás y Mara, fruto de una relación con otra mujer.

Peñoñori remarcó que a pesar de que lo reconoció legalmente, el joven no fue incluido en la vida del artista. “No solo no tuvo el cariño, sino que este vínculo tan conflictivo le habría generado algunos problemas de adicciones que lo llevan a estar internado en rehabilitación”, comentó.

Y agregó: “Él está bien, su mamá lo acompaña muchísimo, pero ella siente que el rechazo afectivo que hubo a lo largo de todos estos años -solo se vieron tres veces-, es lo que lo habría hecho ingresar en las adicciones”.

Además, la panelista indicó que el líder de “Damas Gratis” tuvo varios acercamientos con su hijo, pero deslizó que el hecho de que no hayan forjado un vínculo no tuvo que ver solo con una decisión propia. “No es tanto Pablo, creen que es más la mujer de Pablo que prefiere que no se acerque y que no entable un vínculo real. Él tenía, en algunos momentos, intención”, cerró.