Video. Walter Vilches en el santuario de Fátima en uno de los pasajes del video donde interpreta el Avemaría.

La dominicana Charina Socorro y el sanjuanino Walter Vilches son los protagonistas de una versión del Avemaría que tiene arreglos especialmente realizados para el video que será estrenado el lunes (a las 21.30) por el canal de Youtube y que está dedicado a todas las personas víctimas de la pandemia en el mundo.



Se trata de un Avemaría de Michal Lorenc, un compositor polaco, no está tan difundido según explicó la profesora Aída Del Cid, directora del Coro Pre Universitario, quien dirigió esta producción. "Hemos trabajado con la partitura original a la que Walter hizo una adaptación para piano, respetando melodía, ritmo, pero él ha recreado el acompañamiento instrumental", dijo y explicó que al ser una interpretación solista eligieron arreglos diferentes a los corales en cuanto al tempo.

El lazo con República Dominicana se da porque la docente sanjuanina dicta a distancia, algunas materias de la maestría de Educación musical en la Universidad O&M de Santo Domingo (a partir de un convenio entre la universidad caribeña y la UNSJ) y allí Charina es su alumna. Ella tiene 30 años, es Licenciada en Música egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es pianista también. No conoce Argentina pero sí había oído hablar de San Juan. "Particularmente me gustaría mucho conocer la provincia, luego de tomar clases con la profe Aída he podido apreciar mucho mejor su país, me parece muy interesante y muy rica toda la cultura argentina, me he dado cuenta de lo abundante, hermosa e importante que es y lo mucho que han aportado al mundo también" dijo a DIARIO DE CUYO la artista que para su participación en el video se filmó interpretando el Avemaría en la Catedral Primada de América, que es la catedral principal de Santo Domingo.

Charina Socorro.



En San Juan, Walter cantó en el Santuario del Inmaculado Corazón de María de Fátima.



"El Avemaría es una obra muy bella, básicamente desde el principio hasta el fin está escrita en un registro agudo, uno quizás lo puede pensar como la búsqueda de la gloria, ángeles cantando o incluso espíritu y alma ascendiendo, ya que melódicamente la obra siempre sube" expresó Walter es de Caucete, tiene 19 años y cursa la carrera de profesorado y Tecnicatura en piano en el Departamento de Música de la UNSJ. Pero también canta desde los 12 años y en 2019 ingresó al Coro Pre Universitario.



"El trabajo, virtual. No es nada fácil, más para nosotros, los músicos. Pero nos abre posibilidades que quizás no teníamos pensadas, como este proyecto, que tiene muchas partes para hacerlo posible: aprender la obra, grabar audio, grabar video, unir ambas partes, editar y lo más importante presentar. Es acá donde está lo más difícil, porque lleva horas o días realizarlo", dijo Vilches sobre el video al que buscaron darle una estética mística al usar como escenario ambas iglesias.

Walter Vilches.



"La versión que Aída nos pasó era con voz y piano, nada más. Yo decidí hacerle un arreglo más propio, que tenga nuestra identidad. Pues, compuse nuevamente el piano, y en la primera parte Charina cantando, luego en la segunda parte yo, pero a cuatro voces que tuve que componerlas y grabarlas. Esta parte es graciosa y genial" detalló Vilches sobre la cocina de este audiovisual que también cuenta con la participación de la violinista Gabriela del Cid, todo de manera virtual.



A través de reuniones por Zoom trabajaron los tres durante tres semanas en febrero y ahí fue que el motor sería homenajear a los afectados por el Covid 19.



"Queremos homenajear a todas las personas que de una o de otra manera se han visto afectadas por el Covid, pero desde un punto de vista esperanzador en mayor o menor medida hemos sufrido todos" expresó Aída del Cid que se mostró expectante en poder llegar con el mensaje: "La música, que sana el alma".