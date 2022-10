A las 20 hs de mañana inaugurará oficialmente una nueva edición de la Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro, en Rawson. Será con una producción que involucra a 100 artistas en escena -fusionando disciplinas como teatro, teatro aéreo, acrobacias, artes circenses, danza, producción audiovisual, robótica y efectos especiales-, que harán "un recorrido a través de los hechos trascendentales de la historia, un paso por las costumbres y pasiones", para culminar con un homenaje a artistas sanjuaninos y a la cultura. Se trata de la 14ta edición, que podrá visitarse de 8 a 21 hs de miércoles a viernes; y de 17 a 00 hs sábado y domingo, con entrada libre (algunas actividades podrán seguirse en vivo por la web www.feriadelibrosanjuan.com.ar).



A lo largo de estos cinco días el encuentro desplegará en el Complejo La Superiora (ver info) una vasta producción literaria en stands de editoriales y librerías. La propuesta también incluye otros institucionales, galería de artes, charlas y exposiciones, actividades lúdicas, paseo de artesanos, feria agroproductiva y muestra de ciencia para chicos, además de un escenario central con variedad de espectáculos (ver aparte) y patio de comidas, entre otras atracciones. En este marco se destacan la presencia de Cristian Mallea (dibujante y realizador de arte para cine y discos) con su muestra de historietas e ilustraciones; la exposición de fotos inéditas de agencia Télam "Los medios de la guerra" (sobre Malvinas) y el homenaje al rock nacional a cargo de La Red Band.



Escenario central



Miércoles 12 /// Tango

18 hs Amentia, 18.40 Reck, 20 Acto inaugural, 21 Proyecto tango San Juan, 22 Inst. Arte Flamenco, 22.30 Encanto latinoamericano, 23.20 Claudio Rojas.



Jueves 13 /// Rock

18 Academia Vida y tradición, 18.20 Expiados, 18.50 Ritmo y pasión, 19.10 Nunca fue diferente, 19.40 L'Air Estudio Danza, 20 Juana Sonora, 20.40 Marjus, 21 Mini Band Red, 21.40 Instituto Rocío, 22 Padres progress, 22.40 Academia Sevilla, 23 Vanilla, 23.40 Alzahira, 00 Huaykil.



Viernes 14 /// Pop fusión

17.40 hs Angeles dance, 18 Mama Georgia, 18.40 Pasión morena, 19 Lemziu, 19.40 For A (K-pop), 20 KiKi ballroom - House of glitter, 20.50 Balady Gipsy, 21.20 Ana Paula Torres, 22 Instituto Gades, 22.20 Juanse Arano, 23 Centro Danza, 23.20 Identidad ancestral, 23.50 Dj Javi-gon, 00.30 Wonder, 00.50 German Montenegro.



Sábado 15 /// Tropical

17.40 hs Eliana Romero, 18 Sol Pintos, 18.50 Flamenco sin fronteras, 19 Le Bay, 19.30 Aire flamenco, 20 Camerata, 20.50 Qué Kuartetazo, 21.10 Acto aniversario de Rawson, 21.40 Suspiro de Asturias, 22 Power trío, 22.20 Jalihu, 22.40 Guille Torres, 23.20 Centro Valenciano, 23.40 Hola-la, 00.20 Latin dance, 00.40 Hera, 00.50 La costa.



Domingo 16 /// Folclore

17 hs Amanecer guitarrero, 17.20 ¿Qué sabe el pueblo? - Agitando el nido, 17.40 Brazztree, 18.10 Estirpe gaucho, 18.20 Patricia Vizcaino, 19 Alma cuyana, 19.10 Tres para Cuyo, 19.50 Pandora, 20.10 Nano Rodríguez, 20.50 Fuego gitano, 21.10 Los Videla, 21.50 FATME.