Pese a que el paso de los meses parecen haber bajado el fanatismo, los primeros meses del año consagraron a La Casa de Papel como la serie más exitosa de Netflix. Es que con solo un par de meses dentro del catálogo, y con nada más que dos temporadas, la serie producida originalmente por Atresmedia y Vancouver se transformó en la serie de habla no inglesa más vista en la historia de la plataforma de streaming.

La empresa estadounidense anunció que en 2019 se estrenará la tercera temporada de la saga, aunque al momento no se conocen mayores detalles sobre cómo continuará la historia de los ‘atracadores’.

Hace solo un par de días atrás, Úrsula Corberó, la pareja del Chino Darín que interpreta a ‘Tokio’ en la ficción, aseguró durante una entrevista: “En noviembre empezamos. Pero no te puedo decir nada. No porque no quiera, sino porque todavía no me quieren soltar prenda. Saben que luego me van a preguntar y luego lo puedo decir”.

Lo que si es seguro, y que se confirmó en las últimas horas, es que la tercera parte de La Casa de Papel no contará con la presencia de uno de los actores que participó de la serie en sus primeras temporadas.

Se trata de Juan Fernández, el actor que le dio vida al coronel ‘Prieto’, el superior de la inspectora ‘Raquel Murillo’, quien comunicó su desición personal a través de Instagram.

“Sintiéndolo mucho, he de deciros que no estaré en la próxima temporada de “La casa de papel”. Muchísimas gracias por todo a Vancouver Media y Netflix” escribió a través de su red social para dar a conocer la noticia.