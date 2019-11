Esta semana, el actor que participó de la telenovela “Patito Feo”, Santiago Talledo, dio detalles de la cruda adolescencia por la que atravesó, y reveló que sufrió anorexia nerviosa desde los 12 años.

El actor que ahora interpreta a un joven travesti en la serie de Millenial, compartió un video en su cuenta de Instagram donde se grabó a él mismo contando a través de un monólogo su infancia y adolescencia en la que sufrió bullying, anorexia nerviosa, ataques de pánico y ganas hasta de no vivir más.

“Tenía anorexia nerviosa, no podía comer prácticamente o al menos no en lugares que estén fuera de mi casa. No podía tragar, todo me quedaba atorado en la garganta y era puramente emocional”, comenzó contundente en su estremecedor relato.

No obstante, luego agregó: “Era mucho lo que me pasaba. Yo en aquellos tiempos me callaba muchas cosas que pensaba, tenía que ocultar a mis parejas y no podía decir que yo era gay, porque la sociedad no me lo permitía”.

“La cantidad de veces que me pasaron ataques de pánico, en teatro y en Patito. No podía salir al escenario porque me quedaba llorando y viendo toda la función desde la pata del escenario. Me perdí de mucho. Estuve mucho tiempo sin poder salir ni hacer nada”, reveló el joven.

Por su parte, sobre este triste relato, Santiago le brindó consejos a sus seguidores para que no afronten la misma situación que él: “No quiero que se dejen caer y que piensen que no pueden más, porque siempre se puede y muchísimo más de lo que pensamos. Yo también recuerdo haberle dicho a mi mamá que no quería seguir viviendo y en ese momento yo creo que no era ni consciente de lo que decía. Todo eso que sufrimos, lo transformamos en algo mucho más grande”.

“Yo me juré que iba a salir. Empecé a creer que me iba a mejorar y obviamente acompañado de mucha terapia, medicación”, concluyó Santiago.