"No estudié teatro toda mi vida por el deber de nada, sino por el placer de la búsqueda de construir una conducta, un carácter' supo decir alguna vez Hugo Arana, quien falleció ayer a los 77 años. Había sido internado por un accidente doméstico y contrajo coronavirus. La Asociación Argentina de Actores comunicó su muerte y la despedida fue íntima; hasta el cierre de esta edición no se conocieron detalles del sepelio. Es el primer actor reconocido que se cobra la pandemia en la Argentina y el impacto por su partida se hizo sentir ayer con cientos de mensajes en las redes. Porque además de su talento, era un hombre que era querido por sus colegas y había sabido ganarse al público por quién era, más allá de sus interpretaciones.



Destacado en cine, televisión y teatro, a San Juan vino varias veces. La última fue el año pasado, el 1 de septiembre para cerrar con Rotos de amor (junto a Osvaldo Laport, Víctor Laplace y Matías Scarvaci) la temporada de Fundación Protea. En esa ocasión, ante buena convocatoria de público, Arana desplegó su genialidad en el escenario del Teatro Sarmiento.



'Si no tenemos un espectador mirándonos, terminaríamos siendo muñequitos tirando manotazos al aire. Por eso cuando hacemos teatro no es para el público, sino con el público' dijo antes de esa función aquí a DIARIO DE CUYO Arana analizando su oficio, aquel que abrazó cuando tenía 22 años y vio un cartel que decía 'Hágase actor'. Ya había sido vendedor de zapatos, de telas y hasta obrero en una fábrica de armas. Estudió en el Instituto de Arte moderno y ahí comenzó todo.



'El teatro sigue siendo un espacio de reflexión en el que se tratan muchos temas, pero el amor es uno más. El teatro permite la expresión, el pensamiento. Es un lugar de preguntas. Creo que el teatro no está para resolverle la vida a nadie, todo lo contrario, está para sembrar inquietud' reflexionó en la última nota con este diario.



La pieza que presentaba ponía el foco en el amor y cuatro hombres atravesados por penas amorosas, y Arana, no esquivó a filosofar sobre la vida y sus misterios. 'El amor es un misterio a recorrer. Los personajes me ayudan a recorrer ese misterio. Las preguntas aparecen siempre. El teatro por suerte me ha dado la oportunidad para seguir recorriendo el misterio' apuntó el actor que hasta 2011 había pasado 44 años con el amor de su vida, Marzenka Nowak, quien falleció a raíz de un ACV y con quien tuvo a su hijo Juan Gonzalo.



'Hay que tratar de estar atento, de no hacer a los demás lo que no te guste que te hagan a vos. Creo que no hay que ser bueno para evitar el castigo, no puede ser bueno uno por miedo. No voy con eso de que todos vamos al infierno. Hay que sembrar buena semilla, para tener buena cosecha' compartió el hombre nacido en un pueblito de Buenos Aires, que se crió en el Lomas de Zamora y Lanús, que jugó al fútbol hasta los 50, era hincha de River y el año pasado reveló la crisis económica que atravesaba luego de haber discontinuado su trabajo por las operaciones en la cuerdas vocales y vivir sólo de su sueldo como jubilado.



La de Arana fue una vida dedicada a su profesión, en la que acumuló decenas de entrañables personajes. Fue el 'Groncho' y Huguito Araña en Matrimonios y algo más, debutó en cine en 1970 en un papel secundario en El Santo de la espada, actuó en La historia oficial, La tregua y tantas otras. En tele se hizo conocido por su publicidad de vinos Crespi y desde ahí no paró más. Desde los 90 en adelante, se destacó en tiras muy populares como La Banda del Golden Rocket, Buenos Vecinos, Los exitosos Pells, Para vestir santos; Graduados, Viudas e Hijos del Rock and roll, La leona, Cuéntame cómo pasó, las más recientes.



En el teatro serán recordadas sus interpretaciones en Cyrano de Bergerac, La Nona, Baraka, Made in Lanús, La ratonera, entre otras obras.



De grande llegaron los reconocimientos: le dieron un Konex a la trayectoria, ganó dos Martín Fierro (Buenos Vecinos y Para Vestir Santos) y obtuvo un Cóndor dePlata por la película La cautiva.



Arana era un trabajador incansable y en cuarentena, en mayo de este año hizo una minificción lanzada en YouTube, centrada en las personas en un geriátrico que sólo tienen contacto con sus familias por video llamada.



Maestro de actores, buen colega, Arana fue un señor actor que dejó huella en los argentinos y que ayer se fue de gira eterna. ¡Chapeau!

Rotos de amor. Hugo Arana junto a Osvaldo Laport, Víctor Laplace y Matías Scarvaci en una escena de la obra en el Teatro Sarmiento, el 1 de septiembre de 2019. Arana reemplazó en la gira a Pepe Soriano.

ELLOS DICEN



"Se fue otra persona maravillosa y actor extraordinario! Hasta siempre Hugo Arana... abrazo a Juan! Ya no cabe mas tristeza!". Mercedes Morán



"Acabamos de perder a una gran persona. Querido Hugo Arana, espero que descanses por todo lo que luchaste en este vida, no sólo para vos sino para todos los demás! Gran actor y mejor compañero. Adiós". Ricardo Darin.



"Amores, estoy muy dolida por el fallecimiento de mi querido y admirado compañero, Hugo Arana. Su viaje al infinito estará acompañado por mí y todos/as los que los/as que lo amamos". Zulma Faiad



"Que triste. Gran persona, gran compañero de trabajo". Alan Sabbagh.



"No hay palabras. ¡Hasta Siempre Hugo querido! Extraordinario Ser Humano, Extraordinario Compañero, Extraordinario Artista. El más cálido abrazo para vos @juanoarana". Facundo Arana.



"Hugui queridísimo! Puede ser la que la muerte se lleve antes de tiempo siempre a los más buenos? Cómo te vamos a extrañar Hugo Arana. Abrazo fuerte a los tuyos". Ignacio Copani



"Hugo querido que tengas un viaje hermoso. El reencuentro con tu amada mujer y muchas muchas risas. Por acá te vamos a extrañar". Gloria Carrá.



"Se ha ido una enorme persona, luego un extraordinario actor. Lúcido, comprometido y gran compañero. Lo vamos a extrañar mucho a Hugo Arana. Gran dolor. Qué la tierra te sea leve querido compañero". Osvaldo Santoro



"Siento una gran tristeza, Huguito Arana nos dejaste muchas cosas, el ser una gran persona, además de un gran actor, nunca olvidaré cuando hicimos La Nona y lo que me enseñaste. Te vamos a extrañar pero estarás siempre Presente en nuestros corazones". Gino Renni.



"Se nos fue un gran actor. Siempre entrañable. Capo en todos los géneros. Gran persona, de profunda sencillez. Buen viaje inolvidable Hugo". Mauricio Dayub



"Gran compañero, actor entrañable, querido amigo, un hombre lúcido y comprometido con su realidad y las de los demás; dueño de un sentido del humor único. Pasará mucho tiempo para asimilar el impacto de tu partida. Te voy a llevar siempre en mi corazón". Pablo Echarri.



"Querido #HugoArana maravilloso actor y gran persona, siempre te recordaremos los que tuvimos el privilegio de trabajar contigo (...) Una pérdida enorme". Pablo Culell



"¡No, Hugo! ¡No puedo despedirte! Me parece mentira! Me dejas sin mi mejor actor. QEPD Hugo Arana y un día muy triste". Cecilia Milone.