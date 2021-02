La suspensión de la Fiesta Nacional del Sol 2021 era un secreto a voces hasta que, esta última semana, la ministra de Turismo y Cultura Claudia Grynszpan hizo el anuncio formal "ante la imposibilidad de garantizar los protocolos sanitarios en Carrusel, Feria y Espectáculo Final". La decisión afecta a una gran masa de actores, bailarines, escenógrafos, técnicos y compositores, entre otros oficios y profesiones no sólo de la cultura, sino de otros rubros que hacen girar la rueda de la economía. Como agenda para sanjuaninos en vacaciones, pero también, como alternativa que busca contener de algún modo a ese importante volumen de profesionales, desde la repartición se lanzó el programa "Verano Cultural" y también se programa una serie de audiovisuales promocionales de distribución mediática.

"Queremos ser lo más equitativos posible para que todos los sectores puedan trabajar y beneficiarse. Gran parte del presupuesto que se utiliza normalmente para la Fiesta del Sol será re-direccionado a estos programas para sostenerlos", Claudia Grynszpan.

En cuanto al "Verano Cultural", se trata de una propuesta multidisciplinaria que involucra a más de 860 creativos vinculados a las industrias culturales sanjuaninas. Por un lado, en un itinerario que contempla los 19 departamentos, durante 6 semanas (durará en principio hasta el 7 de marzo) un tráiler especialmente adaptado viaja por espacios públicos para montar escenarios y realizar intervenciones artísticas ante ocasionales espectadores. Este "escenario móvil" (de manera similar se adaptó el Catamarán del Dique Punta Negra) es acompañado por otras iniciativas como la realización de shows gratuitos en espacios abiertos y plazas, anfiteatros, hogares de adultos mayores, salas independientes y otros espacios urbanos. También ofrecen talleres comunitarios, ferias temáticas, artesanales y competencias de deportes electrónicos.



Además, próximamente lanzarán otro plan especial, que si bien aún no tiene nombre, se sabe que estará dedicado especialmente a la realización de ciclos audiovisuales con fines promocionales y de difusión de obras y performances de hacedores locales, que circularán por señales de televisión local y nacional; y en canales de redes sociales (Instagram, Facebook y Youtube). Estos contenidos se llevarán a cabo a través de productoras locales en diferentes locaciones naturales y patrimoniales de San Juan. Los rodajes comenzarán a partir de la segunda quincena de febrero según estimó la propia ministra en comunicación con DIARIO DE CUYO: "Tratamos de generar un espacio de visibilidad y promoción para nuevos talentos pero también con los consagrados. Queremos que tenga continuidad todo el año", señaló. Consultada por este medio, la funcionaria evitó precisar sobre la inversión que requerirá la cartera para la implementación de estos dos programas en términos presupuestarios. "Todavía estamos evaluando para definir muchos detalles, pero queremos ser lo más equitativos posible para que todos los sectores puedan trabajar y beneficiarse. Gran parte del presupuesto que se utiliza normalmente para la Fiesta del Sol será re-direccionado a estos programas para sostenerlos. Buscamos equilibrar para que se reparta en partes iguales teniendo en cuenta un contexto muy difícil", argumentó. Lo que sí afirmó es que tanto artistas como productoras audiovisuales sanjuaninas serán contratados por la cartera para ambas iniciativas.



"Verano Cultural" y otras iniciativas similares que se vienen proyectando fueron gestadas en el marco del Acuerdo San Juan. Sin embargo, no contar con la FNS resulta un gran vacío difícil de llenar para muchos artistas y organizaciones que estuvieron de manera directa e indirecta involucrados en cada edición, y en especial en los espectáculos centrales. Varios artistas manifestaron a este medio su conformidad en general respecto a las propuestas oficiales, pero no dejan de remarcar que son un paliativo a corto plazo, ante la situación de emergencia. En paralelo, para muchos, hay un tema que toma cuerpo en este escenario y que resulta insoslayable: replantear el formato tradicional de la Fiesta del Sol a partir de la idea de la "descentralización" de las actividades, que deje de ser un solo evento, un mes al año. Entre otras consideraciones, admiten ellos que si bien, la FNS es la única fuente laboral, segura y estable en comparación con otros eventos y actividades anuales (oficiales o independientes), no resulta suficiente, ante múltiples demandas de cada sector, los cuales atraviesan condiciones de precariedad y bajos ingresos; más la necesidad de un mayor reconocimiento a su rol como trabajadores culturales.

ELLOS DICEN





Patricia Lucero - Asistente de dirección

"Es una verdadera tristeza, pero se sabía que se iba a suspender. La Fiesta es una fuente laboral para mucha gente, sobre todo para los artistas. Esto dejó al descubierto la falta de estabilidad para la cultura. La Fiesta es gran generadora de trabajo y para el resto del año no hay más nada para nosotros. Esta ausencia se siente mucho. En cuanto a Verano Cultural, está bueno que exista esta ayuda, compensa un poco".





Goku Illanes - Composición musical

"Lo del Verano Cultural surgió positivamente a partir de muchas reuniones entre asociaciones artísticas y el Gobierno. Sin duda, la FNS da trabajo a tanta gente, no sólo de la cultura, de la gastronomía, hasta los choferes de transporte. El desafío es buscar alternativas para encontrar soluciones. No sólo le corresponde al Estado, también al sector privado y en tener más empatía con los trabajadores de la cultura".





Germán Güell - Músico y DJ

"Ante esta situación mundial y muchos eventos que se cancelaron, nadie estuvo preparado. No hacer la FNS afectó a gran parte del engranaje artístico de la provincia. Entonces este Verano Cultural, se construyó como un pequeño paliativo que viene bien. Se visibilizan las organizaciones sectoriales y la gente está más atenta a participar ante la falta de oferta. Eso moviliza. Pero no reemplaza al monstruo que es la Fiesta".





Ignacio Caro - Actor

"La situación es compleja, pero se puede hacer teatro hasta en el infierno. En épocas de crisis es cuando los artistas más resistimos. Si bien es doloroso y crítico, se extraña la Fiesta, no hay que agachar la cabeza. Hay que adaptarse y Verano Cultural me parece bueno porque convoca a la producción local. Ojalá siga sosteniéndose con subsidios o financiamientos a proyectos que vayan de la mano".



Silvio Guevara- Actor

"Hay sentimientos de tristeza, porque la FNS no se hace. Es un golpe económico muy bajo, porque es el único trabajo legal y medianamente bien pago para nosotros que tenemos en el año. Respecto al Verano Cultural parece una buena decisión de hacer algo con los que estamos en esta situación y está bueno que se llegue a los departamentos para que no se centralice todo en el Gran San Juan. Debería seguir todo el año".





Roby Mondaca - Músico y stage-manager

"Es una sensación extraña, la falta de trabajo y la incertidumbre también de no vislumbrar un horizonte más claro nos da tristeza. Este nuevo programa está bueno, es excelente, pero necesitamos ese ida y vuelta del público presente, sin él no hay mística y con el streaming no se logra. Esa magia se pierde. Ojalá esto sirva como parte de un plan estratégico y que funcione incluso cuando se supere la pandemia".





Débora Cerecedo - Bailarina

"Hacer el Verano Cultural implica una reinvención respecto al espectáculo central de la FNS y que puedan abrirse otros circuitos para llegar a otro tipo de público. En ese sentido es algo positivo, pero la desventaja es que lo que ganamos es mucho menor en comparación a la FNS. Sí estaría bueno que después el espectáculo de la Fiesta se desconcentre en los departamentos y que favorezca la diversidad y movilidad de los artistas".



Marcelo Berdeguer - Actor

"Más allá de una necesidad económica, la FNS es un reconocimiento social con una proyección nacional para nosotros muy importante. Pero esta usina se ve ahora disminuida y empobrecida. Ahora tenemos minifiestas o minimomentos veraniegos, son un paliativo para decir que hay actividad, pero resulta una aspirina o Geniol para un problema mayor. Creo que debe planificarse mejor. ¿La cultura en San Juan es una fiesta de verano solamente?".



Natalia Luna - Coreógrafa

"Para nosotros es una gran fuente de trabajo genuina y también un punto de encuentro artístico. Por más que existan subsidios y apoyos, a todos no les alcanza y es muy difícil compensar cosas que no se hicieron durante todo un año. Está muy bien que se haya pensado en los artistas con el Verano Cultural, pero con la FNS no hay comparación. Estos meses son difíciles de llevar. Se siente mucho la falta y se la extraña".



Raúl Páez - Bailarín

"La FNS es una fuente laboral para muchos técnicos y artistas con fuertes ingresos. Al no hacerla, es un gran impacto. Con lo que ganamos en ella, podemos financiar y planificar nuestras actividades durante el año. Todos esperamos esto, como somos independientes, es nuestro mejor ingreso y se paga lo que corresponde. El Verano Cultural, no reemplaza ello, pero es una buena ayuda ante esta complicada situación que vivimos".