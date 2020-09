Sin dudas Barbara Palvin no pasa desapercibida. Pero no sólo por ser una mujer muy hermosa, sino también por una fuerte personalidad que ha puesto varios puntos en la industria de la moda. Una de las favoritas de su generación, entre las mejores pagas del ambiente y musa de las más cotizadas marcas mundiales, la joven húngara que el mes próximo cumplirá 27 años y que fue "descubierta" a los 12 por un productor (mientras hacía compras por la calle con su mamá), supo dejar bien claro que de ninguna manera el envase es indirectamente proporcional al contenido. La joven que también tuvo su debut como actriz en la peli Hércules, ha sido protagonista de diversas actividades filantrópicas, incluso de la mano de Armani; y también ha sabido llevar su postura a los sets de modelaje y a las pasarelas.

De hecho, fue el primer ángel "curvy" (con curvas) de la firma de lencería Victoria Secret y una de las que impulsó en la industria la entrada de los cuerpos "in between", como les llaman ahora a los que no están excedidos de peso, pero sí bastante lejos de los estrictos y hasta a veces antinaturales paradigmas reinantes que durante largo tiempo encorsetaron la belleza. Y tan hondo ha calado su prédica con palabra y ejemplo, delante y debajo de cámaras, que días atrás, cuando la famosa marca de lencería usó su imagen en ropa interior con la leyenda "Nosotras después de (varias) semanas de cuarentena", los usuarios de redes le saltaron a la yugular. Luego la empresa -para la que Barbara trabaja- habló de malentendido, aseguró que jamás se refirió al cuerpo de Barbara, sino a su excelente actitud, lamentó el contratiempo y hasta cambió la leyenda junto a la foto de la diosa húngara, pero... La modelo radicada en Nueva York, muy activa en las redes sociales y una de las más populares (y mejor pagadas), ya dejó huella, arriba y abajo de la pasarela. Y muchos se hicieron eco de su voz.