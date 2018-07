10 años se cumplen este mes (el estreno fue el 30 de junio, pero todos recuerdan la gran premier del 4 de julio) del estreno de "Mamma Mia!", un inesperado éxito cinematográfico que, además, sirvió para ofrecer una de las últimas imágenes públicas de los cuatro miembros de ABBA juntos: Benny Andersson, Anni-Frid "Frida" Lyngstad, Björn Ulvaeus y Agnetha Fältskog. Postal amada para los fans que renace de cara al inminente estreno de la primera secuela del largometraje: "Mamma Mia! Here We Go Again", segunda y esperadísima parte del musical sobre la vida de Dona (Meryl Streep) edulcorado con las canciones de famosísimo cuarteto sueco, que repite casi todo el elenco original, desde Streep a Pierce Brosnan, pasando por Colin Firth o Amanda Seyfried, a los que se unen Lily James, como una Dona joven, o Cher como su madre; porque lo que cuenta esta secuela es cómo la protagonista llegó a la isla griega de Kalokairi.



Fue en 2008 cuando se concretó el estreno de la primera película, que con un presupuesto de 52 millones de dólares, recaudó 609 millones y se convirtió en la quinta más taquillera de aquel año, alcanzando el número uno del ranking en 16 países. En un comienzo se la consideraba un poco desfasada de la época de gloria del cuarteto, pero sólo dejó en claro el amor que el público seguía teniendo por la música de ABBA y la vigencia de sus canciones.



Aquella premier de Estocolmo, el 4 de julio (foto arriba), fue apoteótica: el cuarteto ABBA se reunió públicamente por primera vez desde la desaparición del grupo, 26 años antes, saludaron a una multitud junto a los actores y fueron tratados como las estrellas del filme, que volvió a hacer sonar muy fuerte clásicos como Mamma Mia, I Have a Dream, Waterloo, Chiquitita, Dancing Queen, Super Trooper, SOS o The Winner Takes it All; todos éxitos inoxidables de los "70 que volvieron a coronar las listas en el 2008. Y se espera que algo similar ocurra sobre el 20 de este mes, cuando está previsto el estreno de la segunda parte, que coincidirá -además- con la grabación de dos nuevos temas por parte de un grupo mítico cuyo éxito parece inagotable. (EFE)