Las voces protagonistas. Todos los cantantes que forman el Beruti, junto a Maria Elina Mayorga (parada a la izq.).

"Celebrar el canto", ese es el título y el lema del recital con el que el coro Arturo Beruti culminará su temporada de conciertos 2018, marcada por el festejo de sus 45 años de trayectoria y una trascendental gira por la República Popular China, de la mano de María Elina Mayorga. Provista de un repertorio de obras clásicas y populares de América latina, arreglos de canciones románticas y una selección de villancicos; la agrupación se despedirá hasta el 2019, el próximo jueves 6 de diciembre, a las 21, en el Club Social, con entrada libre (ver aparte).



La proeza de participar de cuatro festivales internacionales en Beijing, Hohhot (Inner Mongolia), Shenyang y Kaili, en esta última ciudad distinguido como Embajador Cultural de la música de Argentina y Sudamérica; quedará en el recuerdo de las 37 voces de la formación que fue parte de la ceremonia de inauguración del The Belt and Road International Choral Festival en Hohhot (el 13 de julio) y en el China International Chorus Festival en Beijing (el 19 de julio).



"Esta gira fue un desafío para todos, un gran esfuerzo. Artísticamente, cantar en semejante contexto internacional levantó la vara del propio coro, fuimos elegidos para actuar en la apertura del Festival de Beijing. Además, nos hizo crecer. Allí, nos jugamos nuestro prestigio y reputación a cada instante", mencionó Mayorga sobre el desafío que significó el viaje al continente asiático; un antes y un después para la labor del grupo que, desde 2017, se encuentra trabajando en técnica vocal con la maestra chilena Claudia Lépez, gracias a lo que destacan que fue posible el agitado periplo por el país más poblado del mundo.



Otro de los lineamientos que se propuso y concretó el Beruti este año fue la modificación de las bases del concurso San Juan Canta y la inclusión de repertorio coral popular y folclórico para posibilitar el acceso de corales que, en anteriores ediciones, no tenían chances, debido al corte netamente académico de sus orígenes. "Así, los que no tenía cancionero académico pudieron inscribirse, como fue el caso del Vocal Consonante de Buenos Aires que canta sólo folclore y el Coral Gloriana de Santa Fe que hace rock y pop. También abrimos el Grand Prix en esa categoría", agregó la responsable, quien destacó que fue una "positiva retrospectiva" que se sostendrá en el futuro, seguido de la importante repercusión de Canto en Sol, encuentro que contó con inscriptos locales, de Uruguay y Colombia "con el mismo esquema de volcarse a las escuelas y multiplicar la actividad coral en distintos espacios".

Embajador Cultural. En la foto, la formación luego de ser condecorada, en compañía de Emily Kuo, presidente de la Federación Internacional de la Música Coral, organizadora de los 4 festivales en los que actuó.



¿Proyectos para el 2019? La tercera edición del Foro Coral, en junio; y la invitación a un stand propio en la Convención de la Asociación Directores de Coros Americana (ACDA) prevista en Kansas City, entre el 27 de febrero y el 2 de marzo de 2019; y la planificación del San Juan Canta y el Festival, Concurso y Grand Prix para 2020. Todo esto y más, ahora con otra meta: el sueño de cantar en el Carnegie Hall, donde fueron invitados para abril o mayo de 2020 a "consecuencia del éxito en China".



"Culmina un año intenso de trabajo, que podemos decir que fue mágico. Superamos nuestras expectativas", dijo en pocas palabras la directora.

Dato



El jueves en el Club Social (Rivadavia 86 este), con Guillermo "Gokú" Illanes en percusión y la danza de Gerardo Lecich y Marian Abraham; el coro interpretará el Alleluia, de Ralph Manuel; I will lift mine eyes, de Jake Runestad; Tota pulchra es, Mariam de Ola Gjeilo; I hear thy voice, de Susan LaBarr; Los Mareados, de Cobian y Cadícamo; Oración del remanso, de Jorge Fandermole -versión coral de Alfonso Paz dedicada al Beruti y su directora-, Cuando te beso, de Juan Luis Guerra; Me enamoré de una zamba, de Teruel y La Moro; La vieja, de los Hnos. Simón; y una selección de villancicos tradicionales, con armonización y arreglos de Carlos W. Barraquero.