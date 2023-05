Con una serie de 16 obras -óleos sobre lienzos de medidas varias- creadas para la ocasión, Felipe Lloveras concretará hoy a las 20.30 hs su primera muestra individual. Galería Artify será el escenario de Obra en construcción, como el inquieto artista ha titulado a esta exposición, que llega luego de varias experiencias colectivas.



"Leonardo Siere me propuso exponer. En febrero tuvimos las primeras reuniones y desde ahí estuve produciendo. La mayoría de los cuadros están pensados para esta muestra, son inéditos, no los ha visto nadie. Yo estoy muy agradecido a la galería por la oportunidad de mostrar mis obras y muy contento con el recibimiento", contó a DIARIO DE CUYO Felipe, quien resumió en dos palabras cómo transita este estreno: "¡Unos nervios!".



Sobre la temática elegida para esta oportunidad, comentó que hubo varios factores que incidieron en su decisión. "Siere vio una obra, le gustó mucho y para mí fue una buena oportunidad para explayarme y hacer varias obras sobre lo mismo. He manejado series, pero esta es la más grande que tengo", explicó el ex estudiante de arquitectura, de 29 años, quien decidió entonces ahondar en ese territorio ya bien conocido por él. "He trabajado en obras en construcción y siento que me ha influido bastante en mi modo de pensar el haber experimentado todos los roles que se ven en una obra en construcción. Al principio tenía la idea de enfocarme más en el concepto de recursos humanos, pero después este título me pareció mejor, porque el abanico podía ser más grande", expresó. "Obra en Construcción" refleja lo que él es, la suma de experiencias, el "proceso paulatino" que transitó hasta ahora y que, cree, nunca termina.



"Cuando entré a arquitectura empecé a dibujar más, estuve con los Croquiseros Urbanos, registré algún viaje dibujando y todo eso me fue motivando. Después armamos el colectivo La Parra y me introduje más en la pintura... Desde entonces no he parado de pintar", contó Felipe, quien a la par ha abrevado en otras disciplinas artísticas como la música, la fotografía y el cine. "Como que tengo un vínculo con el arte desde diferentes lugares, por eso también la idea de la muestra tiene que ver con esto que soy, una obra en construcción, una mezcla: tres de cemento y una de arena (risas). Y para mí la actividad pictórica se trata un poco de eso también, de rescatar cositas de aquí y de allá para construir una cosa nueva, o mi propia cosa...", se explayó el joven, que reconoció incluso en su madre un importante influjo.



"Se llama Ana, estudió arte pero no ejerció, era maestra jardinera, así que en casa había muchos lápices de colores, pinturas... he mamado eso, estar haciendo cositas, pintando, era parte de mi cotidianeidad", rememoró Felipe, quien, si bien siente que esta primera muestra individual puede leerse como "inaugurarme como artista", le quitó lo extraordinario al asunto.



"No le pongo ese peso conceptual, como ser una persona fuera de la norma... Es como ser plomero o cualquier otra cosa... Y en verdad me considero más pintor que artista. Uno pinta, pinta, pinta y saldrá de vez en cuando una obra de arte, pero las demás son pinturas", reflexionó, no obstante complacido con los logros cosechados hasta el momento: "Para mí es un orgullo que este proyectito vaya creciendo", dijo, agradecido con todos los que han sido parte. "Nadie logra las cosas solo. Independiente es un club de fútbol nomás, todo es gracias a todas las compañías que he tenido, a la gente con la que he estado, desde mi mamá hasta la de Artify", concluyó.