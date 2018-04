Ángeles. "Toto" Ferro, el debutante actor que encarna a "Carlitos".

"El ángel de la muerte" y "El ángel negro" lo llamaron por su rostro angelical, casi infantil, que jamás haría pensar en quién estaba detrás. Carlos Eduardo Robledo Puch es considerado el asesino serial más escalofriante del país gracias a sus 11 homicidios, 17 robos y 2 abusos sexuales; delitos por los que lo condenaron en 1972 a reclusión perpetua por tiempo indeterminado. Tan desgraciadamente célebre, que resultó muy tentador para una película, que finalmente se hizo. Luis Ortega está detrás de "El ángel", único largometraje iberoamericano seleccionado para competir en el mundialmente prestigioso Festival Internacional de Cine de Cannes, que ayer dio a conocer a los candidatos de su 71ra edición, que abrirá el 8 de mayo con Todos lo saben (del iraní Asghar Farhadi, con Ricardo Darín, Javier Bardem y Penélope Cruz).



Pero volvamos al film de Ortega, que se medirá con sus pares en "Una cierta mirada", la segunda sección competitiva más importante del Festival (detrás de la competencia oficial que aspira a la Palma de Oro), presidida este año por Benicio del Toro y que destaca la innovación estética y temática; y los jóvenes talentos. Y no está demás subrayar que haber sido elegida en Cannes le da otro vuelo, ya que no sólo es uno de los festivales más encumbrados de la industria, sino también de los más "federales del mundo" (si no "el más" en ambas), con talentos de distintas latitudes en todas sus áreas; a diferencia de los Oscar, donde el cine "extranjero" (de habla no inglesa) se limita a un puñado de películas.

El joven Carlos Robledo Puch.

En "El ángel" -que se verá en Argentina el 9 de agosto- Robledo Puch (66) está encarnado por el debutante Lorenzo Ferro (hijo del conocido actor Rafael Ferro), elegido por casting de entre unos mil aspirantes, y quien da perfectamente con el "physique du rôle" de aquel asesino veinteañero, que cometió todas sus atrocidades en poco más de un año. Convicto que logró fugarse del penal de Olmos y fue recapturado un par de días después, que desde 1977 está en la cárcel de máxima seguridad de Sierra Chica, y que hace años viene pidiendo por su libertad. El raid de Robledo Puch comenzó en mayo del '71, cuando junto a su "socio" Jorge Ibáñez mató al sereno de una casa de repuestos e hirió y violó a su esposa. Y culminó en febrero de 1972, luego de que, con otro cómplice de apellido Somoza, fusiló al seguridad de una ferretería; luego mató a Somoza, quemó su cara con un soplete y se alzó con el botín.



El Chino Darín (alude a Ibáñez), Peter Lanzani (alude a Somoza), Cecilia Roth (la madre), Mercedes Morán y Daniel Fanego completan el elenco bajo las órdenes de Ortega, quien ha dicho que no se trata de una reconstrucción de los hechos (incluso todos los nombres están cambiados, sólo mantuvo el "Carlitos"), y que contó que quiso entrevistarse con el convicto (quien pidió que su historia fuera dirigida por Scorsese y protagonizada por Leo DiCaprio, tal como contó el realizador a La Nación), pero no fue posible.



"El ángel" verá la luz con un gran respaldo: distribución de 20th Century Fox y coproducción de K&S Films (Relatos Salvajes), Telefe y El deseo, de los hermanos Almodóvar, ya que este fue un caso que también impactó con fuerza en la Madre Patria.