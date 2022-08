Con encendidos aplausos y ovaciones transcurrió la última gala del San Juan Canta 2022, que tuvo lugar anoche en el Auditorio Juan Victoria, en su vuelta presencial después de la pandemia. El festival coral que tiene al Coro Arturo Beruti como anfitrión se desarrolló desde el viernes y participaron el Ensamble Vocal Di Tella (Buenos Aires), el Coral Féminas (Mendoza), Coral Ciudad de Mendoza; además del Coro Pre-Universitario y el Coro Vocacional, ambos de la Universidad Nacional de San Juan.



"Estamos muy contentos, ha sido un festival hermoso, dio muy buenos resultados artísticos" dijo a DIARIO DE CUYO María Elina Mayorga, organizadora y directora del coro Beruti, haciendo un balance de este regreso.

Féminas. El único coro de mujeres del festival, llegó desde Mendoza y tuvo una gran presentación.

"Para los coros es muy desafiante actuar en un festival, y mucho más ha sido un incentivo después de la pandemia. Los coros están con una gran felicidad y en un proceso de crecimiento extraordinario, ese entusiasmo los ha puesto en la búsqueda de repertorio, obras académicas, folclóricas, tradicionales, distintos arreglos, realmente, una diversidad de repertorio muy linda", analizó la directora luego del ensayo general de la tarde.



"La felicidad de cantar juntos de nuevo es algo que es muy difícil traducir en palabras volcar en palabras, uno se acostumbra a tener el festival que hacemos hace muchos años y cuando de repente no podíamos hacer conciertos, mucho festivales... y ahora como recién están arrancando la actividad, quisimos hacer un festival nacional para ir poniendo en movimiento la maquinaria, no solo nuestra, sino de los coros en general" aportó Mayorga sobre lo que significó el regreso a la actividad.

Público. Además de los asientos reservados para los coreutas, la sala se vio

colmada.

Se trata de un festival reviste el carácter de internacional, porque siempre tuvo participación extranjera, salvo este año, por primera vez, que según contó Mayorga para el regreso se decidió abrir la convocatoria sólo a coros nacionales. La directora aseguró que la difícil situación económica del país desalentó a algunos grupos de participar y que los que asistieron hicieron modificaciones en estadías y traslados para alivianar costos.

Chicos. El Coro Pre Universitario, dirigido por Aída Del Cid, fue la formación más joven del festival.



Aún con esos detalles, el reencuentro se vivió intensamente y se pudo percibir en la última noche, donde se vivió con alegría poder alzar al voz y cantar, juntos.



Al cierre de esta edición, aún restaba la entrega de diplomas y la distinción al Maestro Roberto Saccente, que con 94 años continúa dirigiendo los coros Alberto Ginastera, y el Coral Femenino de San Justo. Luego, el broche de oro de la gala: la presentación de todos los coros juntos, dirigidos por el maestros Ricardo Portillo, con las obras "For the Beauty of The Earth" y "Gloria de Misa Kenya", las dos piezas que prepararon aquí.

Por Violeta Marcovich

Fotos: Marcos Urisa y Maxi Huyema