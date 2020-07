El fin de semana pasado, apagaron la luz los dos autocines que -de la mano del Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia en conjunto con Cinemacenter y CPM, Paseo San Juan y Espacio San Juan- funcionaron durante el receso invernal. El balance de este ciclo fue positivo: capacidades cubiertas y tickets -gratuitos- agotados en cuestión de minutos. Así, el Cinemacenter, con el que debutó "Linterna Mágica" el feriado del 9 de julio y se extendió por dos fines de semana, colmó el predio preparado para 80 vehículos en cada una de sus funciones. Y lo mismo sucedió con el CPM, que agotó la capacidad de 60 automóviles en cada una de las ocho proyecciones "Bajo las estrellas". Ante este escenario y teniendo en cuenta que los cines tradicionales de todo el país (y prácticamente del mundo) están en stand by debido a la pandemia de Covid-19, la continuidad de este formato se erige como el único camino posible para la gran pantalla. Y la pregunta obligada es: ¿Tomarán la posta las empresas radicadas en San Juan para seguir con este proyecto, ahora con entradas pagas? "Están evaluando los costos. Estamos en contacto con ellos y saben que estamos dispuestos a colaborar con lo que esté a nuestro alcance para que pueda continuar", adelantó Virginia Agote, secretaria de Cultura.



Efectivamente, la clave es la rentabilidad y es justamente la que divide las aguas. De los dos autocines que funcionaron, el que tiene todas las intenciones de continuar es el CPM, de Espacio San Juan. Se trata justamente del primero que anunció la vuelta de este formato en sus redes sociales (aunque empezó con posterioridad), desde donde volvieron a generar expectativa tras escribir recientemente, junto a algunas fotos: "Este exitoso emprendimiento ya comenzó el fin de semana pasado y tendremos pronto más novedades!". Desde Buenos Aires comentaron a DIARIO DE CUYO que están analizando el tema en detalle y que si bien no hay fecha fijada para la rentré, el regreso sería próximo. Incluso barajan la idea de que perdure y conviva con las funciones en sala, cuando sean factibles.



"Por parte nuestra, la intención es continuar lo antes posible, porque por ahora el autocine es la única solución para que haya algo de cine, hasta que se diga otra cosa. Si bien esto fue por vacaciones de invierno, nosotros ya habíamos presentado antes un protocolo, porque la idea es tenerlo como una alternativa que a futuro se complemente con el cine tradicional", comentó Karina Pirillo, de CPM. Consultada sobre si esperan la misma respuesta del público ya con entradas pagas, Pirillo se mostró esperanzada, y comentó que "en AMBA se está implementando autocine pago y la gente está respondiendo" (NdeR: Dato al margen, en AMBA, el "Autocine Al Río", el primero que inauguró, en San Isidro y con capacidad para 60 autos, tiene un ticket de $1.200 por vehículo).



En paralelo, desde Cinemacenter explicaron a este medio que si bien la experiencia con "Linterna Mágica" -en el predio del Paseo San Juan- fue muy buena, sólo se limitó al receso y no seguirán con este formato. "Por un tema de costos, no lo vamos a continuar, no es rentable para nosotros. Con la situación como está, no sé si la gente va a pagar y la prioridad ahora son los sueldos del personal, no se destinan fondos para otra cosa", confirmó Enrique Vidart, quien dijo que por ahora esperarán la reapertura de las salas.



En ese terreno, Vidart y Pirillo coincidieron en que -si bien hay protocolos presentados desde este sector, otro de los más golpeados- no hay fechas de regreso ni tampoco títulos para estrenar, porque las distribuidoras decidieron postergar las salidas de sus tanques -como Minions o Rápidos y Furiosos- para el año que viene. "Además de lo que pasa acá, también estamos atados a lo que pase en Estados Unidos. En la medida que ellos empiecen a estrenar, empezarán a llegar títulos, pero ahora no hay nada", lamentó Vidart.