Aunque no dejará de ser una heredera multimillonaria, además de empresaria, Dj, cantante y amante del color rosa, las lentejuelas y los lujos, Paris Hilton parece decidida a iniciar una nueva etapa. Aunque desmintió los rumores la semana pasada sobre un posible embarazo, aduciendo que era algo imposible ya que estaba preparando su boda con Carter Reum y quiere lucir perfecta en su vestido de novia. No obstante, la rubia aseguró que quiere ser madre el año que viene. "Estoy tan enamorada, que poco me importan ya los millones. Me interesa más la idea de tener bebés', declaró la socialité.



Mientras tanto, sumará a su currículum su primera aparición en Netflix, el 4 de agosto, con el estreno de un reality de cocina.



La que supo ser una de las celebridades favoritas de los '90, comenzó a mostrar otra arista -el año pasado reveló vida que había sufrido abuso psicológico y maltrato en el internado al que la mandaron siendo adolescente- y a los 40 asegura que lo suyo es belleza natural, y que nunca ha pasado por un quirófano; "nunca me hice un relleno, ninguna aguja ha tocado mi cara', dijo alguna vez, sumando como clave para su piel tersa y sin arrugas, que desde niña se cuidó la piel del sol. Dueña de una figura envidiable gracias a su obsesión por las rutinas de ejercicios, la niña mimada de Nueva York se prepara para un nuevo camino.

Looks

Siempre a la moda e imponiendo las propias, Paris ha sido siempre versátil con su maquillaje y cortes de cabello, aunque lo que casi siempre ha mantenido es su melena rubia.