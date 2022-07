Nacida en La Pampa y radicada en Córdoba, llega a San Juan Lily Escu, para presentar hoy a las 21 hs en la Capilla del Colegio Don Bosco "Mi testimonio con El Nazareno: Cantando sus maravillas', selección de canciones propias y relatos que dan cuenta de la obra de Dios en su vida. Autora de dos discos -Soñar despierta y El poder de tu voz- organiza su presentación (con apertura musical de Josefina Valenzuela) en tres bloques. En Conversión y encuentro con Dios vivo cuenta su ingreso al Movimiento de la Palabra, cuando nacieron sus primeras canciones, "que escribí porque lo que sentía era tan fuerte que no me alcanzaban las palabras', dijo a DIARIO DE CUYO, aunque por entonces no se animaba a mostrarlas. Luego vendrá Superación de un duelo/matrimonio, etapa del fallecimiento de su primer esposo y de su nuevo casamiento, cuando empezó a desplegarse su vocación. Y finalmente, cómo fue animarse a "dejar el proyecto propio por el proyecto de Dios', cuando "soltó' su carrera de profesora de Educación Física para abocarse a este llamado. "Voy contando y cantando lo que Dios ha hecho en mi vida y puede hacer en la de todos', señaló Lily, que en 2016 fundó con su esposo el festival católico anual Hijos de la Fe.