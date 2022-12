Partes de la Misa Criolla y de La Navidad Nuestra -obras de proyección universal, firmadas por Ariel Ramírez y Felix Luna- alternadas con profundas canciones como Oración del remanso, de Jorge Fandermole, son el eje de un nuevo espectáculo que, en vísperas de Navidad, verá la luz esta noche en la Plaza Almirante Brown, en Trinidad, con entrada libre y gratuita. Y bajo la misma modalidad, se trasladará después a otros dos paseos públicos, la Plaza Juan Jufré en Concepción y la Plaza Salvador M. del Carril en Desamparados, donde levantará su imaginario telón el miércoles y el jueves próximos respectivamente (ver aparte). Se trata de un show enmarcado en el ciclo "Nochecitas de Capital' que, desarrollado por la comuna capitalina, empezó en la Plaza Hipólito Yrigoyen el 10 de diciembre, para celebrar el Día del Tango. Ahora, con el fin de acercar a los vecinos un espectáculo a tono con las fiestas, el municipio convocó a otro seleccionado local para llevarlo a cabo. Tito Medina está en la dirección general de esta propuesta que involucra a otros talentosos músicos y cantantes: Gustavo Troncozo, Alejandro Sánchez, Lalo Galíndez, Carlos Cruz, Mariana Porra, Luciana Escudero, Claudia Torres, Monika Skowron, Guido Cuñarro, Juan Sebastián Arano, Luis Pulenta y Marcelo Araya.



"La Misa Criolla es una obra increíble, gigante, que atravesó todas las fronteras. Tiene versiones en Japón y en todas partes, porque el autor era un capo. De todos modos, no la haremos completa ni en el orden exacto como es una misa. Nuestra idea es idea es hacer un espectáculo que, más allá del carácter religioso de esta obra, sea un mensaje más universal y esperanzador. Entonces hemos elegido algunos números de La Misa Criolla y de La Navidad Nuestra -como Kirie, Gloria, Credo, Anunciación, La Peregrinación y El Nacimiento-, y en el medio metimos un par de canciones extras que tienen más o menos ese mismo mensaje. Es un espectáculo artístico musical y poético podría decir, que irá de menor a mayor, para terminar bien arriba', explicó a DIARIO DE CUYO Medina, quien también se explayó sobre el calibre de sus compañeros.



"Al frente, como primera voz, está Gustavo Troncozo, que para mí es uno de los cantantes de folclore más increíbles que tenemos en San Juan; y yo le voy a ir haciendo la segunda. Hace muy poco cumplimos el sueño de cantar a dúo y descubrimos que funcionamos muy bien, que las voces se pegan hermoso y lo disfrutamos mucho, así que estará muy bonito. Los músicos son tremendos también, todos muy conocidos y con sus trayectorias. Y además hay ocho coreutas, hemos armado un grupo de cámara para que funcione como coro, todos elegidos no solo por su voz sino por su profesionalismo, la mayoría son del Coro Universitario', dijo. Y destacó: "Es toda gente muy profesional, así que suena muy bien, todos saben lo que hay que hacer y es solo ensamblar'.



El director del espectáculo comentó además que si bien el repertorio está conformado por obras "muy populares, muy conocidas', tiene su grado de dificultad. "La Misa Criolla, que parece que es fácil porque uno la ha escuchado tanto, tiene partes muy difíciles en el coro, pero suena impresionante así que no hay que tocarle nada, solo hay que cantarla bien', sonrió el ex Siesta, más que conforme con el desempeño del grupo. Y tan motivado, como sus colegas, según señaló, con esto de llevar la obra por distintas plazas.



"Es muy lindo eso. Fue idea del municipio, ahí está la gente de Cultura, Mariano Graffigna (secretario de Turismo y Cultura), Javier Gómez (a cargo del Teatro Municipal), que armaron esto para llevárselo a la gente, y me saco el sombrero ahí', expresó Medina, quien está convencido de que compartir la música con el público cerca, cara a cara, es una experiencia única y modificadora. Y ni hablar en estos tiempos, que movilizan emociones y las llevan a flor de piel.



"Es que eso es... todo. Yo creo que hay que tocar ahí, cerquita de la gente y que eso no tiene precio, porque para mí el hecho artístico se completa cuando vos le podés regalar al otro, frente a frente, eso que pasa por vos, que ni siquiera es tuyo. Así que esto en una plaza, donde la gente puede estar cerquita...bueno, para mí ahí está la cosa, ahí es donde podemos darnos unos añitos más de vida con estas cosas bonitas, porque esto genera vida, hace bien, uno se sana ¿viste? Para eso está la música', expresó. Y sumó "Yo no me puedo definir de ninguna otra manera que no sea con la música y siempre digo que la música y el arte en general existen para eso, para que podamos trascender y sanarnos y estar un poquito mejor siempre. Y no es una frase hecha, lo he vivido en carne propia y por el laburo con los coros de adultos mayores. Con la música se vive mejor, es muy poderosa su energía'.



DATO

Con entrada gratis, el estreno será hoy a las 21hs en Plaza Almirante Brown (Trinidad). Mañana miércoles, misma hora, estará en la Plaza Juan Jufré (Concepción) y el jueves 22, también a las 21hs, en la Plaza Salvador M. del Carril (Desamparados)





El Equipo

Dirección: Tito Medina

Piano: Lucio Flores

Guitarra: Alejandro Sánchez

Charango: Lalo Galíndez

Precisión: Carlos Cruz

Bajo y voz: Tito Medina

Primera voz: Gustavo Troncozo

Coro: Mariana Porra, Luciana Escudero, Claudia Torres, Monika Skowron, Guido Cuñarro, Juan Sebastián Arano, Luis Pulenta y Marcelo Araya