Giselle y Las Willis quieren tirar la casa por la ventana, pero más que una forma de decir será la forma en que el 1 de diciembre celebrarán, a lo grande la última función de "Episodio III: La venganza de Giselle". Esta puesta que mezcla, teatro, danza y comedia musical ha hecho un recorrido de dos años con presentaciones y giras por la provincia y por escenarios del teatro independiente del país. Una etapa de más de 18 funciones que está por concluir en la sala de la Cooperativa Teatro de Arte y con la presencia de King of Banana, la máquina de hacer cumbia, invitada a cerrar el ciclo a pura fiesta. ¿Esto quiere decir que será la última presentación y definitiva? no precisamente, será una despedida pero con la promesa de volver en el futuro cercano. Según dijo a DIARIO DE CUYO Giselle Slavutzky, quien dirige esta propuesta escénica, "habrá un descanso". La artista explicó al respecto que "ha sido un trabajo arduo de dos años de viajes, distinciones y festivales, con una recepción positiva del público que no pertenece al ámbito exclusivo del teatro y de la danza. Será una despedida porque cada una de nosotras, las que integramos el elenco, está abriendo otros proyectos individuales. Pensamos que la obra descansará un tiempo, para dar fuerza a otros trabajos, pero que sin duda volverá algún día más adelante".

La mejor manera de hacerlo -fundamentó- es con cumbia, en una suerte de kermés popular junto a los chicos de King of Banana. La idea es que en la mitad del espectáculo, se introducirá un video documental (con testimonios y relatos de la experiencia brindada por la obra) de Ana Quiroga y al final, un gran baile para que se levante la platea a escuchar la banda sanjuanina. Además, habrá sorteos de productos de marca de la obra escénica y una cantina abierta para tomar y comer algo mientras se disfruta del show.

Con resultados satisfactorios para los integrantes del elenco, Giselle, Julia De Nardi, Mifi Segovia, Flavia Moncunill, Leila Rosalez, Emiliano Voiro y Cristian Espejo, la obra circuló entre 2021 y 2022 por el Transbordador Escénico de Tecnópolis, la Sala Académica de la Universidad Nacional de La Rioja en el Festival Regional de Teatro, el Teatro Albardón, el Museo Franklin, El Avispero, la Sala TeS y el Centro Cultural Conte Grand. La última aventura será el viernes 1 de diciembre a las 21 hs en Cooperativa Teatro de Arte (O'Higgins 501 Este - Trinidad). Entradas anticipadas $3.000 en www.imaxia.com.ar.