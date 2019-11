Mixtura. Pierina Cialella y Marcelo Bartolomé actuarán el viernes 8 en el Auditorio Juan Victoria.



Felices por el año que transitaron y ansiosos por el nuevo desafío que tienen en frente, el dúo Mixtura se prepara para estrenar el viernes 8 en el Auditorio Juan Victoria (21.30, $100), tras meses de preparación, su primer concierto junto a la Orquesta Sinfónica de la UNSJ y como si fuera poco, bajo la batuta del famoso director y arreglador Popi Spatocco. Con ese concierto de lujo, el dúo cerrará los festejos por sus 20 años con la música donde tuvieron otros invitados y actuaciones cada mes.



El repertorio del viernes está repleto de canciones muy queridas del cancionero popular, con arreglos orquestales realizados por Bartolomé. "Estamos contentos y emocionados, porque es el trabajo de mucho tiempo. Yo asumí la responsabilidad de los arreglos. Fue un gran desafío para mí, en esto soy de algún modo autodidacta, me relacionado con algunos profes, estudié armonía y para estos arreglos me puse en contacto con gente de la Universidad de Villa María'contó el músico que adelantó que el programa tiene clásicos cuyanos como La del Jamón o una versión de La totora y Zamba para no morir, por ejemplo; y que interpretarán también Alfonsina y el mar, Desarma y Sangra y Esa musiquita con arreglos de Spatocco, famoso por ser especialista en ese cruce entre música popular y la orquestal o de cámara.



Sobre cómo se gestó el encuentro con Spatocco, Bartolomé analizando el trabajo del destacado profesional, ganador de dos Latin Grammy y hombre que trabajó 20 años con Mercedes Sosa como pianista, arreglador y director, se les ocurrió en la posibilidad de invitarlo. En el verano consiguieron el teléfono, le contaron el proyecto y después de enviarle material del dúo y algunos arreglos, Spatocco aceptó el convite.



En total será poco más de una hora y media de recital, con unos 12 canciones de Mixtura junto a la Sinfónica, otras solos con su banda integrada por Javier Gómez (bajo), Jorge Arredondo(percusión) y Juanca Caballero(violín); y además Spatocco hará unas tres piezas solo con la orquesta sanjuanina.



Con semejante broche de oro para la celebración por sus dos décadas cantando, Bartolomé hizo el balance. "Es altamente positivo en cuanto habernos dado el gusto de haber encarado cosas tan diversas como haber traído a Doña Jovita, luego lo de la Orquesta Cristal. Hicimos producciones grandes como no habíamos hecho antes, nos damos cuenta lo difícil que es. Estamos agotados, pero son producciones hechas con amor'. Por su parte, para Pierina espera que sea "un punto de inflexión para crear el espacio de plantear nuestras composiciones y nuestro decir; Y esta celebración con música popular y música orquestal, la fusión es la síntesis perfecta' apuntó la cantante.

Taller con Spatocco

Además de dirigir a Mixtura y a la Orquesta Sinfónica de la UNSJ, Popi Spatocco brindará una charla para compartir su experiencia y anécdotas después haber acompañado 20 años a Mercedes Sosa, además de compartir con los músicos que asistan algunas de sus técnicas y arreglos musicales. La conferencia- taller, está dirigida a músicos, pero es abierta a público en general y se tendrá lugar el miércoles 6, a las 18, en el auditorio del Museo Franklin Rawson, con entrada libre y gratuita, sin inscripción previa, pero según capacidad de la sala. Spatocco fue el productor, director y arreglador de la obra Cantora y Deja la vida volar, ambos CD galardonados con el Grammy Latino.