No hace falta mucha pompa y presentación para recordar quién es Nito Mestre. El cofundador junto a Charly García de Sui Generis regresa a la provincia a reencontrarse con los sanjuaninos más fieles y a los nostálgicos de varias generaciones que disfrutan escucharlo en vivo. Esta vez, lo hará en un espacio íntimo y familiar como lo es el Rancho de Pelufo (ver Dato).



Para Nito, tocar es lo que más importa, con 45 años de carrera, sus ganas intensas de brindar shows en vivo le dan impulso a viajar por el país, realizar próximas giras en Perú, Colombia y Bolivia; y hasta la preparación de un futuro disco con nuevas canciones, sin dejar de lado sus charlas "Abecedario de Rock&Roll" y el ciclo radial de los viernes por la noche en Nacional Rock, "Distinto Tiempo". "Es saludable estar activo, ocupado y disfrutar el contacto con la gente en vivo", cuenta el contratenor y establece un antes y un después en su etapa profesional sobre ese memorable suceso que fue el recital sinfónico en 2010 en el Auditorio Victoria: "Por suerte se viene repitiendo en muchas ciudades. Lo de San Juan, sentó las bases, de hecho, el próximo será en Perú y cada vez que hablo de eso, muestro por Youtube para que conozcan a San Juan. Me gusta promocionar el magnífico lugar que tienen. En el día de mi cumpleaños (3 de agosto) supe que tocó Lito Vitale y me alegró tanto, porque los sanjuaninos nos apoyan mucho cada vez que vamos. Espero otra oportunidad para volver a hacerlo junto a la Orquesta Sinfónica".



No es casual, porque con lo meticuloso que es para trabajar, siempre está pensando en los jóvenes que referencian a la nueva vertiente del rock, con sus proyectos y bandas: "Ese es el lado más interesante de esto. Muchos chicos vienen a verme, quieren conocerme y eso hace que el rock progresivo siga vigente. Será muy difícil que se olviden de nosotros. Hay una gran afinidad". Con el sello y las raíces siempre presente, el cancionista considera que la música de Sui Generis, "seguirá contribuyendo a despertar conciencias a muchas generaciones y a despertar sensaciones". Análogamente, como todo buen boxeador veterano, nunca quiere tirar la toalla y en el caso de Nito, no colgará la guitarra hasta que sus manos lo permitan: "En mi caso, si Paul McCartney sigue cantando y sacando discos a los 76 años, yo quiero seguir por diez años más. Cuido la salud para estar entero y en forma. Aprendí con los años a cuidarme, porque no hay límite de edad para la música. Eso le digo a los chicos, mantenerse enfocado con lo que uno quiere hacer y estar saludable. No tomo alcohol hace más de 20 años y puedo durar hasta dos horas de show, como si nada" y concluye: "Tengo más actividad ahora que cuando tenía 25 años".



DATO

Nito Mestre. Este jueves 16 de agosto, a las 22, en Rancho de Pelufo (Lateral de Circunvalación 386 este). Entrada: $300 (no incluye cena) Reservas: 4234167; 4220522 y 154641316.