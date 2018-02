Este año, los sanjuaninos podrán disfrutar en el Teatro del Bicentenario de uno de los títulos emblemáticos del ballet: La bella durmiente. Se trata de la obra que Marius Petipa estrenó en enero de 1890, con música de P.I. Tchaikovsky (prólogo y tres actos), basada en el clásico cuento que tuvo varias versiones, como la de Charles Perrault y la de los hermanos Grimm. La que se verá aquí a fines de junio es la adaptación que realizó Mario Galizzi junto al Teatro Colón en 1990, para celebrar los 100 años de aquel debut con el Ballet Imperial, en el Teatro Mariinsky de Rusia. Galizzi -exdirector del máximo coliseo argentino y actual director de la Compañía Nacional de Danza de México- será justamente quien estará a cargo de la dirección de escena, asistido por la sanjuanina Victoria Balanza. La puesta -donde primeras figuras invitadas bailarán con un elenco local- tendrá escenografía y vestuario del Colón (diseño escenográfico de Christian Prego y trajes de Aníbal Lápiz); y lo musical estará a cargo de la Sinfónica de la UNSJ, dirigida por Emmanuel Siffert, quien tuvo la batuta en la reposición del año pasado del Colón.



¿Pero qué tiene de particular esta joyita de la danza clásica, que la hace tan recomendable? Muchas cosas, que serían imposibles de abordar en su totalidad, en apenas unas líneas. Pero sí se puede decir, a grandes rasgos, que es un ballet que, merecidamente, se hizo un lugar en el mundo. Y de ahí la recomendación de verlo, extensible a los niños, ya que no deja de ser un hermoso cuento de hadas.



La historia es muy conocida: en un lejano reino nace una hermosa princesa, Aurora. En el bautismo, cada hada del reino le da un regalo, pero en un oscuro momento aparece Carabosse, y fastidiada porque no fue invitada (por error), la maldice: un día se pinchará el dedo y morirá. El Hada Lila, que aún no había dado su don, cambia el hechizo: no morirá, sino que caerá en un profundo sueño hasta que un príncipe la despierte con un beso... lo que sucederá 100 años después.



"La bella durmiente" fue una obra por encargo. Tchaicovksy, que ya había hecho El lago de los cisnes (recibida con magro éxito), aceptó el pedido del director de los Teatros Imperiales de San Petersburgo y compuso una pieza de singular belleza, siguiendo los requerimientos de Petipa, maestro del Ballet Imperial y coreógrafo de lujo. Pero se dice que no fueron ellos, sino el director de los Teatros Imperiales quien sumó personajes de otros cuentos, como El gato con botas, Pulgarcito, Caperucita o el Pájaro azul. El debut tuvo buena recepción, aunque despegó sobre 1920 (se convirtió en la segunda obra más popular del Ballet Imperial); esplendor que el compositor no pudo ver, ya que murió tres años después del estreno.



Romántica y de estilo muy marcado, Bella durmiente -que plantea la eterna lucha entre el bien y el mal, personificados en Hada Lila y Carabosse- es uno de los más claros "ballets d'action": desarrolla un argumento y, por lo tanto, precisa histrionismo, interpretación, que permiten seguir la historia. Pero también requiere de un gran virtuosismo técnico, como se ve, por ejemplo, en los roles de la misma Aurora o el Pájaro azul, por citar un par. Se cuenta, de hecho, que por su altísima demanda de fluidez, precisión y agilidad, significó un notable crecimiento para los bailarines de la época. Y no deja de ser un tremendo desafío para quienes, desde entonces, se entregan a su magia.





El elenco original estelarizado por Feliks Krzesinski (Rey) y Giuseppina Cecchetti (Reina), Carlota Brianza (Princesa Aurora), segunda ; Pavel Gerdt (Príncipe Désiré), Marie Petipa, hija de Marius (Hada de las Lilas), penúltima foto, a la derecha; y Enrico Cecchetti (Carabosse y Pájaro azul) y Varava Nikitina (Princesa Florina), última.

Para ser parte



El Teatro del Bicentenario convoca a bailarines que quieran integrar el ballet La Bella Durmiente. El llamado es para varones y mujeres mayores de 13 años, que tengan como mínimo 4 años de estudios en danza clásica. Las bailarinas deberán tener manejo de puntas. Se solicita disponibilidad a partir del 12 de marzo, cuando comenzarán los ensayos, y hasta las funciones que tendrán lugar los días 28, 29 y 30 de junio.

Las inscripciones se podrán realizar hasta el viernes 9 de marzo a las 12 hs. Y la audición tendrá lugar el sábado 10 de marzo a las 16 hs. Deben enviar CV con foto a [email protected] Informes en www.teatrodelbicentenariosanjuan.org.