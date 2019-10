Agustín Aristarán es "Soy Rada", un polifacético artista que en poco tiempo pasó de las redes y el circuito under, a llenar teatros y salir de gira al exterior y aparecer en Netflix. El popular comediante actuará mañana viernes por primera vez en San Juan, en Hugo Espectáculos (21.30, $500 a $800).



Showman, músico y actor, comenzó su relación con las tablas haciendo magia cuando era niño en Bahía Blanca, "por un error de Papá Noel", que le trajo una caja de magia en lugar de un camión, según contó a DIARIO DE CUYO antes de su presentar Serendipia, un show en el que conjuga todas sus pasiones.





-¿Cómo es Serendipia?



Serendipia es una palabra que define como hechos afortunados que suceden cuando uno no los está buscando. En el show cuento todas las serendipias que me fueron aconteciendo, en código de comedia, con una banda en vivo. Es un show de mucha comedia, pero también hay un momento de reflexión, de emoción. Es un espectáculo biográfico, como casi todo el stand up, en verdad. Lo que tiene este espectáculo es que tiene una trama, empieza cuando yo era muy chico y termina casi hoy. La gente se siente identificada.



- Sos multifacético, ¿cómo se amalgama todo para el show?



-Lo uno porque son todas las cosas que me gustan hacer. Cuando armo un espectáculo siempre pienso en lo que me gustaría ver a mí en un show. Me gusta que todos los universos que a mí me gusta transitar, convivan en un espectáculo.



-¿Cómo es la vida antes y después de Netflix?



-En realidad pasaron tantas cosas que no tuve tiempo para detenerme a analizarlo. Netflix me dio la posibilidad de hacerme conocido en muchos lugares del mundo que antes no llegaba.



-¿Dónde notaste la repercusión de estar en la pantalla de streaming?



-En los viajes. Que me reconozcan en Estados Unidos, fue muy loco, o en México cuando estuve haciendo gira; (Netflix) nos permitió hacer esas giras. Voy a Europa el año que viene.



-Y de la actuación, ¿qué te gusta más?



-Sí, estoy haciendo varias cosas como actor. Me encanta la actuación. No podría decir qué es lo que disfruto más, tengo la suerte de poder hacer las cosas que me gustan. Con la tele me pasa eso, sobre lo que propone hoy la tele en cuanto a entretenimientos. En ficción sí, de hecho saldré en Atrapa a un ladrón.



-¿Cómo analizás este mundo de redes y streaming?



-Me parece genial. Muy beneficioso para los que somos artistas independientes, para el público que puede ver y elegir cuándo quiere y cómo quiere, la tele antes era un poco autoritaria, pero también era lo que había, se ve este contenido y ya. Ahora se puede elegir.