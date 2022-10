Fotos Marcos Urisa

El Teatro del Bicentenario cumple hoy seis años y los celebra con el estreno de Carmina Burana, en la versión coreográfica del prestigioso maestro Mauricio Wainrot, interpretada por un ballet concertado con gran presencia sanjuanina y solistas del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, con reposición de Andrea Chinnetti, Diego Poblete y Victoria Balanza.



La puesta tiene complejos aspectos técnicos que requirió ensamblar con precisión todos los engranajes, ya que además del ballet, tiene música en vivo y esta noche será la primera vez en el país que esta versión de la obra del compositor alemán Carl Orff se haga con orquesta, coros y solistas.

"Siempre es muy especial dirigir una obra alemana tan conocida en otro país y me alegra mucho que me convocaran para hacerla" comentó a DIARIO DE CUYO el maestro alemán Wolfgang Wengenroth, director musical de la puesta. "La obra es perfecta para este teatro porque la acústica realmente es notable, es muy buena. Y las condiciones para los coros en esta sala también son especiales, algo que no se da en todos los teatros del mundo", opinó el director nacido en la ciudad de Bonn -cuna de Beethoven-, que detalló otros aspectos del armado de la puesta, que siguió en detalle de manera virtual desde Austria, donde vive, hasta su llegada a la provincia hace algunos días.



"La música y los textos encuentran una correspondencia en la coreografía del maestro Wainrot y la coronación de todo es un reto para mí. Es bastante difícil porque los coros están divididos en dos grupos en los palcos y las distancias son grandes, los bailarines necesitan un cierto tempo para que puedan llevar adelante la coreografía, algo que hice en el ballet clásico y moderno, pero es la primera vez con Carmina Burana" expresó el conductor.

Para Wengenroth, Carmina Burana puede ser interpretada y dirigida de igual modo fuera o dentro de Alemania. "La lengua de la música es algo internacional, pese a que hay algunos matices, por el idioma, que son tal vez mas familiares a germanohablantes, sin embargo la mayoría de los textos son en latín, un alemán medieval y francés antiguo", detalló. Sin embargo, sí contó que es una obra muy popular en su país. "Es imposible crecer sin esta obra en Alemania. Se canta en escuelas, en pequeños poblados, en todos lados" compartió el también pianista, que ha dirigido Carmina Burana en varias oportunidades, pero es la primera vez que lo hará con un ballet.



El buen clima de trabajo y el entendimiento con el maestro europeo fue algo que resaltó su par Jorge Romero, a cargo del Coro Universitario de la UNSJ. "La hicimos antes, pero siempre es como una primera vez. Ahora el desafío fue que el coro va dividido en dos coros de 30 personas. Tienen todas las subdivisiones, sonando como el coro grande de cada lado del escenario. Tienen que ir a la par y a la vez junto con la música y están a una distancia importante del director, aunque hay contacto visual, el sonido lo recibimos a través de un monitor de retorno; está saliendo muy bien" dijo Romero.

Wengenroth contó que la participación de un coro de niños es parte de la partitura de Orff: "No están mucho, pero es un lindo color; ellos aparecen en algunos momentos más inocentes" dijo el maestro alemán. Para el Coro de Niños y Jóvenes de la UNSJ fue suficiente para emocionarlos.



"Están fascinados, la obra es muy famosa, importante y toda esta generación de chicos la cantará por primera vez. Se hizo antes en la época de Ana María Oro, por eso es nuevo para los profes y para mí también. Es una participación pequeña, pero eso les permite escuchar y apreciar toda la obra, porque en general, en una ópera o participación así, están atrás, esperando para actuar. Ahora, al estar en los palcos, están disfrutando de ver a los bailarines, a los músicos, al director... culturalmente los hace crecer muchísimo. Son chicos que no estudian música, son chicos de primaria y secundaria que están teniendo una experiencia muy rica" destacó Fuentes sobre los integrantes del Coro de Niños y Jóvenes, que tienen entre 10 y 17 años.



Horas antes del estreno, Wengenroth reflexionó sobre su rol en esta inédita puesta sanjuanina. "Por supuesto espero haber podido traer algunos nuevos matices, algunas nuevas ideas, es el único sentido del porqué un director alemán viaja a otro continente para dirigir esta obra aquí. Realmente espero que los músicos y coros tengan la impresión de que están escuchando algo nuevo" cerró el hombre que llevará la batuta en el TB este fin de semana.



EL DATO

Carmina Burana. De M. Wainrot. Hoy, 22 y 23 de octubre, 21 hs, en el Teatro del Bicentenario. Entradas: $800 a $2.500, en boletería desde las 19 hs o en tuentrada.com. Disponibles planes especiales del TB.