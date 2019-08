Preparados. La Camerata junto a Juanse Arano y Flor Carmona (centro) en uno de los ensayos previos al concierto de esta noche.

El concierto mensual de La Camerata esta noche en el Auditorio Juan Victoria trae un repertorio que celebra el amor en sus variadas formas. Como siempre habrá dos partes, primero el programa con música más clásica y la segunda estará dedicada a una selección de canciones románticas de distintos géneros, porque la propuesta es tan amplia que va desde el tango, el folclore y los boleros, hasta el rock y el pop.



"Hace tiempo que queríamos hacer un concierto sobre esta temática...nos pareció oportuno dada la circunstancia emocional que vive nuestro país debido a la política que tiene como consecuencia mucho enfrentamiento entre la gente, amigos, familias, parejas que quedan polarizados, en una situación de enfrentamiento. Por lo que queremos reivindicar el sentimiento más puro, el más sincero, el amor de pareja y el amor universal" explicó Pablo Grossman, concertino y arreglador de La Camerata que hoy (a las 20, entrada gratis, por orden de llegada) tendrá como cantantes invitados a Florencia Carmona, que repite actuación y a Juanse Arano que debuta acompañando a la formación.



"Hay muchas canciones, en un punto casi todas son de amor, pero algunas son realmente muy geniales así que elegimos de cada género tratamos de capturar algunas que nos conmovían en particular" comentó Enzo Pérez, arreglador del repertorio popular y guitarrista del grupo, quien agregó: "Vamos desde el inolvidable de Gardel y Lepera con El día que me quieras, hasta George Harrinson que hizo la tremenda Something; pasamos por Saúl Quiroga con una cueca preciosa que es La flor ausente y sin ningún tipo de vergüenza saltamos a un bolero, Algo contigo, de Chico Novarro". También figuran en el repertorio de este concierto tan amoroso canciones como Día de domingo de Gal Costa, Against all odds de Phil Collins, Crimen de Gustavo Cerati y hasta el popularísimo Balada para un loco.



"Se vive muy gozosamente hacer este tipo de arreglos, me encanta la posibilidad creativa que te da agarrar una canción que no es tuya pero que buscar la manera de decirla a tu manera. En este caso con La Camerata, formación que tiene de cuerdas con madera, con sección rítmica, batería, guitarra eléctrica; la posibilidad de operar creativamente sobre la canción, tratando de conservar la belleza que ya traen, es amplia. Más canciones tan conmovedoras como estas, con tanta historias algunas de ellas", apuntó Pérez.



El concierto comenzará con obras de Ennio Morricone, usadas en la película Cinema Paradiso (con arreglos de Luciano Gutierrez, Lucio Flores y Grosman) y Salut d'amour de Edward Elgar, "una pieza que era para piano, arreglada por al autor para orquesta y que regaló a su prometida antes de la boda", contó Grosman, quien resaltó que la famosa