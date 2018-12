Con estrenos, clásicos, sorpresas y homenaje. Así será el regreso de Raúl de la Torre al Auditorio Juan Victoria, donde esta noche protagonizará una nueva edición de Cantautores, desde las 21.30 y con entrada libre y gratuita. Acompañado por Ricardo Greguar y Elio Murúa, la propuesta de este referente del folclore local sigue esa veta profunda de la música popular, donde el agite deja lugar a la escucha sentida y atenta, y las arengas pasan a segunda línea detrás de una poesía valiosa y llena de imágenes.



"Es un concierto homenaje a San Juan, en base a mis obras como compositor, a las de otros autores sanjuaninos y también algunas distintas, que a la gente le gustan... Creo que es un espectáculo diferente, equilibrado, poética y musicalmente distinto", evalúa el artista, que transita un nuevo camino.



"Esta es una etapa nueva, totalmente diferente y estoy preparado... Me he ido preparando de a poco... No es una actuación que me entristece, sino que tengo que disfrutar y así será. Claro que Hugo está siempre en el escenario y siempre habrá un homenaje para él", comentó sobre su hermano y compañero, fallecido en 2014. "Es un formato totalmente diferente, de solista, con otro enfoque... lo disfruto, porque tengo la música en el alma. Hugo se fue tan repentinamente y en nuestro mejor momento como dúo, que quedó mucho por hacer, me quedaron muchas ganas de cantar y me nació de adentro seguir, como solista. Si no lo disfrutara, no hubiera cantado un solo tema más, sinceramente", confesó, entusiasmado con volver a pisar ese escenario.