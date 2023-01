Cuando todo parece tomarse un respiro luego de las fiestas de fin de año, una nueva exposición de artes visuales irrumpe para correr el telón artístico del flamante 2023. El viernes próximo abrirá al público un nuevo capítulo de "San Juan se viste de arte (Ciclo Reflejarte)', en el Centro Cultural Estación San Martín de la comuna capitalina. Temas variados plasmados en pinturas, esculturas, grabados, cerámica, textil y fotografía forman parte de esta propuesta colectiva que protagonizan más de 40 artistas de la provincia, muchos ya reconocidos y algunos emergentes. Graciela Faedo y Estela Milán llevan adelante el montaje y curaduría de esta exhibición que permanecerá abierta hasta fin de mes.



"Es una manera increíble de arrancar el año. Es de algún modo la continuidad de Mi mejor obra, que se hizo tres años consecutivos hasta 2019, donde hubo 62 artistas; y se suspendió con la pandemia. A partir de la segunda, si bien era una muestra federal que había nacido en Buenos Aires y yo coordinaba en San Juan, quise darle un carácter más identitario y surgió Mi mejor obra: San Juan se viste de arte, nuestra, genuina, retomando la idea de las muestras colectivas. Es muy lindo ver obras de artistas emergentes al lado de otras de artistas que ya tienen una trayectoria internacional, caminos trazados, gente muy importante. Compartir espacio es siempre tan bueno, tan enriquecedor, tanto para los artistas como para el público, que así puede darse una idea del nivel que hay en San Juan, que es maravilloso', comentó a DIARIO DE CUYO Faedo, quien destacó y valoró el interés que hubo por parte de los hacedores, aunque la lista de expositores debió cerrarse una vez que el cupo -de acuerdo al espacio físico disponible- estuvo completo.



"Esta es una muestra muy importante porque es transversal a las artes visuales. Van a encontrar pinturas, grabados, cerámica, textil, fotografía, bueno, muchas expresiones. Es muy importante abrir el juego, porque a veces para mucha gente es muy difícil acceder a mostrar su obra o no ha tenido oportunidades. Me hubiera encantado hacer algo gigante donde puedan estar todos, pero bueno, la cuestión de espacio siempre es limitante. De igual modo, esto es una posibilidad, una nueva perspectiva, nuevos muros para colgar obra y en este sentido no puedo dejar de agradecer la predisposición del intendente de Capital Emilio Baistrocchi, del secretario de cultura Mariano Graffigna y de Marcela Zegaib, de la Estación San Martín, porque no hay muchos lugares donde exponer en San Juan y de forma gratuita; y siempre nos han abierto las puertas. Y si uno tiene el espacio físico, tiene donde mostrar lo que hace', explicó la pintora y organizadora. "Encima es un espacio fantástico desde el mismo lugar donde está emplazado, porque la gente sale a pasear y entra a ver las muestras y es acercar el arte a la gente', añadió.



Respecto del "pantallazo' del arte local con el que los espectadores se encontrarán al ingresar a la sala, Faedo indicó que "no creo que haya una línea conceptual muy definida en cuanto, salvo por las medidas, han tenido absoluta libertad para elegir la obra a exhibir. Pero de pronto, al ser tan diversa, al ser tan amplio el concepto, creo que va a ser un pantallazo muy importante para ver lo que se está trabajando en San Juan. La muestra va a hablar por sí misma', definió la también coordinadora del colectivo 18 Mundos.



"Hay una cantidad de artistas de excelencia en la provincia, gente importantísima que está formando a nuevos artistas con un compromiso tan importante... Hay una movida muy buena y no es poca cosa. Eso es algo que también se podrá apreciar', concluyó entusiasmada la gestora cultural.



DATO

San Juan se viste de arte. Desde el 6 al 30 de enero, Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Entrada libre. Visitas de lunes a viernes de 8.30 a 13.30 hs y de martes a sábados de 17 a 21.30 hs



Los protagonistas

Adriana Carbajal, Agostina Hebilla, Alejandra Carabante, Alberto Sánchez Maratta, Arturo Sierra, Beatriz del Bono, Claudio Domínguez, Cristian Fischer, Eliana Femenía, Elizabeth Leguizamón, Erika Fernández, Estela Milán, Estela Pelaitay, Facundo Gerez, Graciela Faedo, Graciela Manzano Aguil, Hugo Elizondo, Hugo Vinzio, Humberto Costa, Isabel Fernández, Jamile Apara, Karla Mena, Jorge Marún, Lucila Riofrío, María Estela Aballay, María Rosa Plana, Mariana Bernal, Marcela Herrera, Marcelo Uliarte, Mauricio Dávila, Patricia Nicolía Flores, Pablo Henriquez, Pablo Yamamoto, Roberto Ruiz, Silvia Bianco, Silvina Martínez, Sonia Parisí, Teresita Chiconi, Teresa Gonella, Vanesa Sarracina y Viviana González.

Graciela Faedo

Teresa Gonella

Facundo Gerez

Viviana González

Estela Milán

Agostina Hebilla

Elizabeth Leguizamón