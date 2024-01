"Omaigaaaaaaa, luego de tantos concursos en los que participé al fin he ganado y en primer lugar, no lo puedo creer, aaahahhahahhhhh, juro que estoy gritando, me iré a llorar" tipeó Luis Ávila en julio del año pasado. No, no eran líneas de un nuevo libro suyo, sino la emoción traducida a palabras al enterarse de que su "Amo del Universo" había ganado el concurso organizado por Booknet, la famosa plataforma de libros digitales a la que el escritor sanjuanino se subió en 2018 y donde tiene varias publicaciones exitosas. Planeta de Amor 2123 era el nombre del certamen de historias de ciencia ficción, género donde Ávila debutó con el pie derecho. Y ahora, con esa obra que puede leerse en esa plataforma, el autor acaba de inaugurar su nuevo espacio en Spotify, donde puede escucharse en formato audiolibro (dura una hora), también de forma gratuita. "Esta historia es mi primer intento en ciencia ficción y alcanzó tal reconocimiento. Estoy feliz con ello y espero que lo puedan escuchar", compartió la noticia en sus redes el también psicólogo.



"Alba es una joven científica. Cruz es el hombre más poderoso de todo un país. Y se odian. Pero ahora, uno necesita del otro para salvarse", dice la reseña de Spotify sobre esta última producción. "Una señal que se recibe del espacio desata una guerra en la búsqueda por tratar de interpretarla. Empieza una carrera para apropiarse de la interpretación de esa señal, por el poder", da otra pista más el escritor. "Es la primera vez que escribo algo en ciencia ficción, por lo general siempre escribo en el ámbito del romance. Esto es un romance, pero vinculado a un mundo futurista", contó y señaló que la idea se disparó en la pandemia, en medio de la "carrera" por encontrar la vacuna contra el covid. Luego de esa entrega, Ávila escribió una segunda parte, llamada "Amo de Todo" y las dos suman ya más de 70 mil lecturas.



"Hubo mucha aceptación. Los comentarios apoyaron muchísimo porque los lectores lo contrastaron mucho con la realidad. Más allá de que es un libro de ciencia ficción, habla de cosas humanas que podrían ser un llamado de atención y una invitación a reflexionar", expresó Ávila, para quien haber ganado este concurso significa mucho más que un premio puntual.



"Sé que tengo muy buen alcance, pero el que me dio (haber ganado el concurso) fue magnífico porque le dio mucha más visibilidad a otras obras. Tal vez me hubiera sido imposible llegar a ese público si no hubiera sido por el certamen, como lectores de España y México, que son los países que más compran E-books. Me dio mucha notoriedad como autor", reconoció el escritor que también ha publicado en Wattpad, Penguin Libros y Editorial Planeta, quien en 2013, con 17 años, ganó el certamen 30 Años, 30 Historias, organizado por la Legislatura provincial (su escrito integró una publicación conmemorativa de los 30 años de democracia). Ese mismo año empezó a publicar en plataformas digitales.



"He participado en otros concursos, no muchos porque soy muy autocrítico, pero ahora hubo suerte" sonrió con satisfacción el inquieto Ávila, que tiene algunos libros digitales con más de 10 millones de lecturas y que a fines de noviembre publicó una comedia romántica que lleva más de 200 mil.



"Que los libros puedan retribuir eso es señal de que la gente sigue leyendo, de que se siguen consumiendo libros. Han cambiado los formatos, las maneras de leer, pero el público lector sigue estando ahí, por suerte", valoró Ávila, que a los 12 años se afilió por primera vez a una biblioteca popular. "Ahí me enamoré de los libros sin saber que podía llegar a ser algo tan apasionante", confesó el escritor, que seguramente tampoco imaginó entonces que años después publicaría sus propios libros, con singular éxito.