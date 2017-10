Todos con el bailarín. Gabo con los chicos, sus acompañantes y el personal de Fundame.

Ayer, la casa de Fundame brilló como nunca, es que la ocasión era especial. Allí, los chicos hemofílicos, apoyados por esta institución, miraban con ojitos grandes a Gabo Usandivaras. "¿Es el de la televisión?", se preguntaban algunos. "Estoy muy emocionado", destacó a DIARIO DE CUYO el bailarín que estuvo como jurado del Interdance San Juan y que, junto a Lourdes Sánchez, participa en el Bailando 2017 por el sueño de un centro de rehabilitación con pileta para la entidad.



A pura simpatía, besando a cada uno de ellos, hablando con los voluntarios y sumándose al rincón de los juguetes, el muchacho se ganó el cariño de todos.



"Después de una intensa jornada en el Interdance, no podía dormir. No quería tener más expectativas que ellos", afirmó.



Y confesó que quedó "sorprendido" con las instalaciones. "Mi sorpresa fue encontrar una casa hermosa, con una calidez y energía tan linda, desde la pintura hasta la limpieza. Da gusto saber que los niños están tan bien cuidados", dijo en referencia a la casa.



"En Buenos Aires ya estábamos enterados de lo que hace falta pero otra cosa es cuando uno está en el lugar. Ahora, pude tomar conciencia de cuánto es lo que se necesita y qué es lo más prioritario. Más allá de nuestro sueño por la pileta, hay otras cosas que nosotros, que tenemos más llegada por los medios y las redes sociales, podemos conseguir, como pelucas para las señoras con cáncer y juguetes, por ejemplo. En Argentina hay empresas y gente solidaria que pueden ayudar", señaló sin "generar expectativas" y adelantando sus planes de "armar un evento solidario" en San Juan: "Ojalá todo se dé para venir en noviembre con Lourdes", recalcó quien llevó para obsequiar una caja de bolsitas de malvaviscos y un prendedor con un emoji.

Postales de un sueño. Juegos, cariño, regalitos y brindis.



El artista llegó antes de las 13 a la sede. Acompañado por la presidenta, María del Valle García, recorrió el banco de pelucas, el departamento de hospedaje, la dirección y la sala de usos múltiples donde fue la reunión con los pequeños y los jóvenes en tratamiento -de los 5 a los 18 años- que recibieron con un fuerte aplauso a un Gabo que aceptó la bienvenida con una sonrisa de oreja a oreja.



Una vez que se flasheó con todos, Usandivaras se sentó en una mesita a encastrar bloques y armar diferentes figuras con los chiquitos, a empujar en autito de otro de ellos y a empaparse de las necesidades más próximas de la fundación.



"La verdad que estábamos muy ansiosos esperándolo, es muy cariñoso. Él quiere venir con Lourdes y me dijo que era probable que fuera el 18 de noviembre, pero que todavía no está seguro", anunció a este medio la titular de Fundame, quien agregó que, además, estudiaron "cómo encarar el tema de la pileta, se gane o no el sueño" y que él le dijo que los "aprovecharan" para "beneficio de la institución".



Para que la recepción fuera completa, no faltaron los sándwich y las empanadas que compartieron los jovencitos, sus acompañantes y el personal, con el invitado de honor que en voz alta dijo: "¡Todos levantemos las copas y los vasos!", y la gran mesa se unió en un chin chin para brindar por el feliz encuentro.

FOTOS:MAXI HUYEMA