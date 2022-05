Arquitecto de profesión, dibujante y pintor por vocación, Juan Alejandro Faillá será homenajeado en la quinta edición del Ciclo de Extensión Cultural Diálogos con Artistas Visuales Sanjuaninos, en el Auditorio Emar Acosta de la Legislatura Provincial. En el marco de este encuentro con el reconocido creador del movimiento local Croquiseros Urbanos -en 2013-, también quedará inaugurada la muestra El arte de retratar el alma de la ciudad, este martes a las 20.



A los 61 años y como un aficionado al arte, prefiere ubicarse dentro del rubro de "arquitectos pintores"; ya que "por una cuestión de hábito, disciplina y formación" suele salir a dibujar la ciudad con sus alumnos, amantes del dibujo, fotógrafos o abogados, porque "retratar la ciudad no está limitado al arquitecto solamente", sentencia.



"El croquizado es una manera de desocultar una realidad, como me enseñó un profesor hace 40 años en la Facultad, y de tener otra mirada", manifestó a DIARIO DE CUYO Faillá, en referencia a la labor que implica el trabajo con luces y sombras, el manejo de los planos en la profundidad y "la visión de cada uno", como añadió respecto a lo que se podrá ver en la colección que acompañará su conversatorio con piezas realizadas en "papel, lápiz, lapicera, marcador o una mancha de acuarela".



Nacido en Buenos Aires, este sanjuanino por adopción descubrió su pasión por el arte siendo muy joven, pero comenzó a despuntar el vicio en la escuela secundaria, donde recibió conocimientos sobre dibujo de ornato y más tarde continúo en la Universidad.



"En el último año de la Facultad, en 1988, éramos la primera camada después de la Dictadura Cívico Militar y se llamó a concurso de murales para graficar unos 22 paneles de la Ciudad Universitaria. De los 300 o 400 alumnos que nos presentamos, quedé entre los primeros 22 y me picó. Sin embargo, fue en San Juan, donde me nació verdaderamente cuando me invitaron a exponer en Veladero, en 2006", recordó.



"Yo me defino dibujante de alma, todo lo que pueda dibujar lo voy hacer. Soy autodidacta y me ubico dentro de lo expresivo", manifestó quien se graduó en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño en la Universidad Nacional de Buenos Aires; y desde 1996, es profesor de las cátedras de Dibujo Arquitectónico y del Taller de Arquitectura 2 en la provincia, además de ser parte de muestras colectivas e individuales y obtener reconocimientos y menciones en diversos certámenes, a lo largo de su trayectoria.



"Siempre tengo bitácoras a mano por si algo surge. Lo hago por una necesidad visceral. Puedo no estar con un pincel en mano pero sí con un lápiz o lapicera porque la cabeza nunca para, hay un disparador, algo que emerge que debo ponerlo en papel, como para grabarlo", mencionó el autor de El Arca, obra con acrílico y tinta sobre lienzo; y Babel, acrílico sobre lienzo; que se exponen en el edificio anexo de la Legislatura y que pertenecen a la Galería Artify.



"Hace 10 años, un tema de Gotan Proyect que se llama Rayuela me sirvió de inspiración para una serie que se llamó así. También trabajé con temáticas que me gustan, como el fútbol, tangos como Por una cabeza y Los Mareados; y canciones de Spinetta", reflexionó el creador que, entre otras cosas también se encarga de reflejar el paisaje y las prácticas sociales, como "la siesta entre parrales", todos aspectos que, dijo, enriquecen su mirada.





Dato

La cita será este martes a las 20 hs en el Auditorio Emar Acosta, edificio Anexo de la Legislatura de San Juan (Laprida antes de Las Heras) donde quedará habilitada la muestra El arte de retratar el alma de la ciudad.