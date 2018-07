El folclorista sanjuanino acaba de terminar su tercer álbum. Son doce canciones -la mitad de su autoría, el resto de autores jóvenes- donde la música cuyana y sus orígenes están bien presentes. "De sol y arcilla" se llama el nuevo disco de Javier Acuña, cuyo primer corte, "Bien alegres" ya está en difusión en redes sociales.



Radicado en Buenos Aires ya hace 10 años, el joven sanjuanino no olvida su tierra, de hecho viaja regularmente- "toda mi familia está ahí", dice a DIARIO DE CUYO.



"Cuando hago mis discos los pienso, los mastico bien. Este tardó mucho tiempo porque hay cosas que le fuimos poniendo de a poquito, por suerte lo pudimos terminar. En este disco busqué hacer homenaje a la tierra sanjuanina como en todo mis discos; también le canta al amor e intenta hacer un poco de conciencia social con algunas canciones con temáticas como la trata de personas y la violencia de género', contó Acuña.



El "disco está listo", dice el cantautor, que analiza a qué plataformas digitales de descarga gratuita lo subirá. "No es mi intención venderlo. El disco físico pasó a ser una formalidad, la idea es que toda la gente pueda descargarlo, ponerlo en su pendrive o teléfono", aseguró el músico albardonero. "La idea es que sea difundido, sin más lucro. No me interesa ganar plata, sino que la gente lo escuche, le llegue el mensaje y que lo comparta. El disco no lo cobro, se regala, la intención es que se comparta", expresó.



Acuña presentará este trabajo en Buenos Aires el 7 de octubre con un concierto en el Paseo de la Plaza. "Después de esa fecha quiero presentarlo en San Juan, tengo muchas ganas de que sea en Albardón, pero tengo que ver la disponibilidad del teatro Municipal, hablar con la gente de Albardón para ver si se puede hacer ahí", se esperanzó, mientras ahora prepara el lanzamiento del videoclip de Bien Alegres, que filmaron en La Laja.