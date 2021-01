"Para los que no se animan, este es un gran ejemplo. Por más que parezca que las cosas no se pueden lograr pero ni en p..., y mucho menos a los 30 años, quiero decirles que sí, se puede". "Está bueno jugársela por algo que no sabés cómo va a salir, porque en una de esas terminás con un trofeo en tu casa". "Gracias por el apoyo, por el cariño. Los que me conocen saben por lo que pasamos durante todo este 2020, y no cuento lo que dije, lo verdadero, pero acá fui muy feliz. Me hicieron muy feliz", expresó en un Instagram Live Agustín "Cachete" Sierra, ayer, tras consagrarse como el gran vencedor en el Cantando 2020 junto a su compañera Inbal Comedi.



Y, pese a que se trató de una final que no llegó a ser lo más visto de la TV del viernes, la culminación del certamen de La Flía sí generó revuelo en las redes sociales donde cuestionaron la actitud de Nacha Guevara, desde el jurado, hacia el ganador.



"Lo que más me dolió de hoy fue ver cómo quisieron bajar a Cachete todo el programa, como Nacha le muestra mala onda y cero respeto, miles de palos en la rueda le quisieron poner, y la verdad que contra eso: SI SE PUDO!!!", fue uno de comentarios cargados de enojo en contra de la veterana artista junto con memes de todo tipo retrucando sus gestos. Es que los cruces entre ella y el joven que obtuvo la victoria con el 53,2% de los votos fueron una constante a lo largo de toda la competición, con bajas puntuaciones y duras devoluciones que quedaron en la memoria de los adeptos del ex Chiquititas y Casi Ángeles.



Otro de los temas que se instalaron en la virtualidad, fue la controversial performance del tándem que se quedó con el subcampeonato conformado por Brian Lanzelotta y Ángela Leiva. En el escenario, a la hora de interpretar "Me engañaste", un hit de Pimpinela, la dupla sufrió el olvido de gran parte de la letra de la canción. Los internautas no pasaron por alto ese "gran" detalle con las burlas a través de la red del pajarito azul, donde hasta los hermanos Joaquín y Lucía Galán salieron a apaciguar los ánimos. "Nosotros también nos olvidamos siempre la letra!! Los admiramos!", publicó el dúo poniendo un poco de humor a la situación.



En medio de este intenso ida y vuelta que se vivió vía online, durante y después del ciclo, Ángela arribó a San Juan cerca del mediodía de ayer, para actuar esta noche en la previa del enfrentamiento de Boca y Banfield por la Copa Diego Armando Maradona donde tendrá a su cargo la entonación del Himno Nacional Argentino en el Estadio del Bicentenario, sin público presente. Así, durante todo el sábado, la tandilense aprovechó a descansar y a recuperar horas de sueño, ya que no durmió luego del programa que se extendió hasta pasada la madrugada, según dijeron desde su equipo.





