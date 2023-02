Vuelve esta noche la propuesta ideada por el Auditorio Juan Victoria para poner en escena a los compositores, visibilizarlos y que las canciones sean interpretadas por sus autores. En la primera edición del año, subirán al escenario del Anfiteatro Buenaventura Luna Raúl de la Torre, Gustavo Troncozo, Gabriel Dávila Kurbán y Pablo Maldonado, con distintas generaciones e historias musicales.

"La idea era que la gente pueda tomar contacto con las canciones en estado natural, cuando escuchas algo por primera vez desde la matriz del autor, que no se escucha la versión de un intérprete; que puedan enterarse las historias que movilizaron las canciones, es como ir hacia adentro de las canciones y qué mejor que de la mano de los autores" contó Rolando García Gómez, administrador del Auditorio.

Así regresará al encuentro con el público Raúl de la Torre, autor de algunas de las canciones más conocidas del cancionero cuyano, como Romance de mi niñez, San Juan en otoño, que difundió junto a su hermano Hugo (fallecido en 2014). Indiscutido representante de la generación de oro de compositores sanjuaninos, De la Torre aprovechará esta oportunidad para presentar nuevas composiciones.

El espectáculo reúne en cartel a generaciones distintas, pero también repite la invitación a tres de ellos, siendo Pablo Maldonado el debutante en el ciclo. "Representa para mí algo muy importante, porque yo siempre, desde que agarré una guitarra con 12 años, lo primero que hice fue escribir canciones y aunque uno ha hecho mucho, estudié teatro, toco el bajo y la guitarra, pero si tenés que definirte por una cosa, lo digo: escribir canciones. Entonces que me llamen para invitarme a ser parte de este encuentro de cantautores, para mí es como identitario. Muy de mi esencia. Así que es una alegría muy grande" aseguró Maldonado. Para él, el gran valor es que "la gente que irá no va a escuchar covers, va a escuchar canciones de Gabriel, de Raúl... eso es muy importante, es sentarse a escuchar. Y la escucha es fundamental. Es muy lindo y estar al lado de estos monstruos, sobre todo de Raúl, que lo admiro por su trayectoria, es fantástico" apuntó Maldonado, quien define su música como folclore de proyección, "una reedición de ritmos". "Habrá canciones, sorpresas y algunos invitados. Canciones propias con cierta vivacidad, no para estar echado, bien activos", dijo quien es compañero musical y pareja de Belén Ramet, quien podría acompañarlo esta noche. Maldonado, músico que ha sabido trabajar codo a codo con el poeta Leónidas Escudero (fallecido hace 7 años) y no faltarán algunas de las composiciones con "Chiquito", otras junto a Nora Lucero.

"Es una propuesta muy buena, ya que los cantautores no estamos en tantos escenarios, es más común escuchar mis canciones en boca de otro artista que la cantidad de presentaciones en vivo que tengo. Entonces, que me permitan en este caso estar, es una alegría enorme, no solamente por mostrar la producción personal, de mi hermanos, o de mi sobrino, sino porque te permite mostrar cosas nuevas, que siempre están saliendo y no es tan asidua la producción de discos" opinó Gustavo Troncozo, artista que fue parte del espectáculo inaugural del ciclo en 2016, está por tercera vez y admite que es una audiencia no tan masiva. "Es un público que te sigue pero no te puede alcanzar", como dice el chiste, porque siempre es en menor cantidad a las cosas más populares. Es otra impronta, hemos luchado mucho entre si hacemos música para entretener o música para escuchar, las discusiones eran grandes con Eduardo (Troncozo) a la hora de armar un espectáculo, él estaba convencido de que hacíamos música para escuchar, pero nosotros, más jóvenes, le decíamos que hiciéramos algo más para que ambas cosas estén. Y hoy es tanto el entretenimiento que se le pide al artista, que hacen stand up, cantan, bailan, la exigencia es mayor para los que solamente cantamos y hacemos poesía".

Para Gabriel Dávila Kurbán estos ciclos son "una buena oportunidad para que los cantores se encuentren con el público, les hablen, traten de llegar a ellos y para que la gente se encuentre con esas voces que están entre nosotros, entre ellos, voces que salen del público". Es el más joven de los que figuran en este programa, pero destaca su larga trayectoria como músico. "Me gusta que haya un ida y vuelta entre la música folclórica tradicional y cantores que hacen muchos años están en el escenario con cantores de una música un poco más 'agenerada' como la que yo hago y aunque vengo hace unos cuantos años, ellos siguen siendo mayores que yo. Es una mixtura interesante también, porque nos permite escucharnos". En este punto, para Gabriel es una oportunidad "de aprender del otro" y el hecho de que cada artista tenga distintos públicos hace "que la gente te va a ver a vos, va a escuchar al otro y la gente que va a ver al otro, te va a escuchar. Eso es bonito".

Para los autores, que sus canciones se vuelvan populares entre la gente es una gran satisfacción y dispara anécdotas también cuando se encuentran con los intérpretes. "Me ha pasado llegar a un escenario y que un grupo que saldrá antes me diga, 'Gustavo, no vaya a cantar tal canción porque la vamos a hacer nosotros', y es un tema mío. Pero, bueno, los entiendo porque o lo han preparado bien o tienen una buena versión y si se los cantás antes se los spoileás. Con mucho gusto acordamos y les digo que no la cantaré, porque me gusta que canten mis canciones" apuntó Troncozo.

El compositor de Romance de la luna sanjuanina y Tradición y cuyanía, y Para cantar la tonada analizó que el proceso de apropiación de una canción por parte del público "es muy lento, un proceso que lleva años, que se conozca una canción no es poca cosa, porque cuando la gente se enamora de una canción, subís al escenario y sabés que te la van a pedir". Troncozo adelantó que junto a su sobrino Martín acaban de cerrar convenio con una compañía discográfica para subir su música a plataformas. "No teníamos nada subido, yo creía que con Youtube era suficiente, somos de la era analógica (risas), pero ahora vamos a estar en digital".

Los artistas recomiendan ir con tiempo, recorrer la feria El paseito que se instala en los jardines colindantes al anfiteatro y estar listos a las 21.30 para comenzar a escuchar. Porque escuchar y no solamente con los oídos, es la consigna.



CRÉDITO: Maxi Huyema