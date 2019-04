Foto: Gentileza Joao Fonseca Da Silva



Una beca internacional del INT para artistas emergentes lo llevó España, donde durante un año estudió teatro físico con la técnica Lecoq, pero que también abrió puertas a otras experiencias. Actor y escritor local, Benjamín Slavutzky integró en Dinamarca el proyecto IkarusStageArts, con artistas escénicos internacionales y al cual ingresó de la mano de un proyecto llamado Nueve lagunas. Fue esa obra que desarrolló en su residencia artística con la que también realizó un "work in progress" en Guinea Bisáu (África). Hasta allí viajó con el colectivo Nomas, de Barcelona para -entre otras capacitaciones- realizar la residencia de formación e intercambio artístico "No tchon, no arte".



"Esa experiencia fue muy curiosa porque era un público que no hablaba castellano y mi obra tiene mucho texto, además de lenguaje poético y formas gauchescas. Al terminar abrimos un espacio para preguntas de los espectadores -que no comparten la lengua ni la cultura- y obtuve resultados similares a los de Dinamarca. Eso me ha dado a pensar sobre el valor del trabajo físico y cómo ofrece un campo de interpretación que puede ir de la mano del texto o puede tener cierta independencia del mismo", comentó a DIARIO DE CUYO Benja, quien finalmente, a casi dos años de aquellas experiencias, estrenará hoy su unipersonal en su tierra, para sus comprovincianos.



"Más que expectativas se me presentan preguntas. La primera tiene que ver con la estética que trabajo, que busca atrapar la atención del espectador pero a su vez no intenta darle las cosas servidas. Por otro lado sigue intrigándome cómo puede funcionar el modo de producción en el que ocupo nueve roles de producción artística: dirección, dramaturgia, actuación, diseño lumínico, escenográfico, sonoro, de utilería, de vestuario y maquillaje. Y por último, y más personal aún, es cómo va a ser esto que nunca he hecho antes, cómo van a funcionar tantas cosas que he aprendido, cómo van a entrelazarse ante la mirada de un público tan cercano", se explayó el artista, intrigado con el encuentro.



Nueve lagunas, al decir de Slavutzky, tiene dos ejes vertebrales: episodios ficcionalizados de Santos Guayama y el valor de las Lagunas de Guanacache. "Guayama fue un gaucho caudillo sanjuanino del siglo XIX que encabezó distintos levantamientos en contra de medidas gubernamentales, como 'la rebelión lagunera', considerada la primera lucha por el agua en la Argentina. Y por otro lado, la situación de las lagunas del Guanacache, en aquel tiempo un reservorio natural que terminó seco tras medidas estatales", explicó. "El espectáculo no busca ser un drama histórico, sino más bien presenta ambos temas desde una mirada personal y poética", precisó Benjamín.





EL DATO