Crédito Daniel Arias

El bandoneonista sanjuanino Juan José Olguín encabezará esta noche, en el Auditorio Juan Victoria, "Concertango 2. La Camorra", la segunda edición de un proyecto que dio vida a un ensamble de distintos instrumentos que se funden con el bandoneón para poner al 2x4 en clave sinfónica.



"El concierto de agosto tuvo mucha repercusión en el público, pidieron más, así que ni bien terminó aquel empecé a trabajar en el dos, con el mismo formato" comentó a DIARIO DE CUYO el destacado músico y docente. "El bandoneón está presente en todas las piezas, en diferentes combinaciones" contó Olguín sobre el concierto que presentará junto a Ricardo Bazzetti en voz, Hugo Figueroa (guitarras), Mariana Montañez (piano), Pablo Grosman (violín) y Leo Grosso (contrabajo). Los dos últimos, incorporados para ese concierto.



Cambiamos de formación, pero manteniendo un nivel de calidad excelente porque tanto Alex Zuzuk, que fue nuestro violinista el año pasado, como Grosman son lo mejor que hay y lo mismo David Molina estuvo en contrabajo antes, fue reemplazado por Grosso. Mantenemos un nivel de calidad muy alto" dijo sobre sus músicos, que harán un programa "muy variado en estilo, sonoridades, autores, que está para no perdérselo", promocionó.



"De Gardel a Piazzolla", promete el programa que tiene expresiones del tango tradicional como La última curda, Tanguera, Pasional, Adiós Nonino y Libertango, entre otras; pero el músico hizo hincapié en las dos joyitas que tendrá la velada. Por un lado, una interesante versión instrumental de El día que me quieras, de Carlos Gardel. "Es una versión de quien fuera mi primer maestro de bandoneón, el maestro Alfredo Rossi, de Buenos Aires. Además de bandoneonista, director de orquesta, compositor y arreglador, elaboró una versión de concierto de El día que me quieras, que será un estreno acá, nunca ha sido interpretada, me tomé el trabajo de reversionarla para piano y bandoneón, porque el original es para piano y orquesta de cuerdas" expresó.



Y también estará la obra que da nombre al concierto: "La camorra", de Ástor Piazzolla. "Es una obra de un Ástor muy evolucionado, esta pieza está compuesta por tres movimientos, a los que le puso Camorra 1, 2 y 3 que tienen un hilo conductor en el estilo y permite el lucimiento en la primera del bandoneón, en la segunda del violín y la tercera del piano. Son como miniconciertos dentro de un mismo esquema. Es una de las últimas que Piazzolla escribió antes de dejar su actividad, él la grabó una sola vez con su quinteto. Nosotros vamos a tocar la versión original y es la primera audición en San Juan" aseguró Olguín sobre esta parte del programa que es la pieza más extensa de todas las que tocarán.



EL DATO

La Camorra. Concertango 2. Viernes 21 de julio, Auditorio Juan Victoria, 21.00. Bono contribución $800.