A pocos días de iniciar la 57¦ edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, el entusiasmo y las ilusiones por regresar son inmensas para el nuevo plantel de jinetes que representará a San Juan. Después de la ausencia del 2021 (el festival fue suspendido por el covid-19) y de este 2022, dado que la delegación de aquella vez no alcanzó el puntaje suficiente en la edición anterior, terminando en los últimos puestos del ranking general. Pero ahora, se quiere cambiar la historia y este nuevo equipo se tiene una fe gigante para competir en el mayor evento tradicionalista y de destreza criolla del país. Los jinetes son Agustín Romero (gurupa), Kevin Godoy (bastos con encimera) y Martín Castro (crina limpia). Tanto Agustín como Martín harán su debut en el festival. Kevin, en cambio, va curtido de varias jineteadas en Córdoba y otros certámenes. Estuvo inactivo por lesiones pero vuelve entero para disputar la categoría. Sin embargo, no están solos, detrás de ellos está un soporte anímico, competitivo y moral importante que les da seguridad y confianza: José Martí, el campeón en 2016 y subcampeón en 2017 (ambos en gurupa surera), que estará esta vez como suplente. El grupo se completa con el delegado Jorge Alcaide y Matías Peralta, el secretario de la Federación Gaucha Sanjuanina. La estrategia de la delegación que viajará la semana que viene a Córdoba, (el festival iniciará el 6 de enero próximo) estará enfocada en obtener los mayores puntajes para ranquear en los primeras diez posiciones, aunque el objetivo mayor es alcanzar el premio máximo. Aunque la presión será durísima, porque en esta temporada para garantizar la participación del año siguiente, San Juan no debe volver a caer en los últimos tres lugares de la tabla general, incluso es probable que 6 a o 8 equipos también estén en riesgo de quedar eliminados. Hay que recordar que no solo delegaciones de ciudades y provincias participan, también hay otros equipos que representan a Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay. Entonces, que Martí sea suplente -ya experimentado y buen conocedor del terreno- será la pieza fuerte que apuntale a los demás jinetes para rendir positivamente en las tres categorías con el fin de acumular puntos, noche a noche. Haber llegado a esta instancia no ha sido simple para estos jóvenes. Tuvieron que jinetear durante este año -con alrededor de 60 competidores locales- en las clasificatorias que tuvieron lugar en Cacique Angaco, en 9 de Julio, Santa Lucía y Guardamontes, los certámenes que organiza la Federación Gaucha. Ahora que ya están dispuestos a competir, Matías Peralta se puso al frente del grupo para prepararlos y ponerlos en forma, desde lo físico y lo mental. "Están teniendo una concentración óptima, los chicos están muy comprometidos con el cuidado de la alimentación, los horarios de descanso, el ejercicio físico y sobre todo, la concientización que están representando a la provincia. Más allá del esfuerzo individual que ellos ponen, hay un propósito en común que lo hacen por algo más que lo personal", dijo el representante de la Federación Gaucha.



Lo que todos tienen en claro, es que no se repita la experiencia pasada en el 2019 y en 2020. "Lo que sucedió antes, es que teníamos jinetes con poca experiencia. A muchos les pasa que aquí logran un gran rendimiento, pero cuando se enfrentan allá a caballos de más de 600 kilos, tienen que reaccionar muy rápido y estar atentos a los tiempos. Sabemos que la clave es no demorarse en la salida del palenque, en especial cuando actuás en horario televisivo. Un segundo perdido es crucial", dijo Peralta.



Depende de muchos factores y muchas veces del azar, sin embargo, lo que deben aspirar los jinetes es obtener entre 3 a 5 puntos por jornada, dentro de las diez que cuenta todo el campeonato de doma. "Tengo mucha fe en ellos, llegan en óptimas condiciones y tienen una disciplina intachable", sintetizó el secretario. Por su parte, los protagonistas se muestran expectantes y serenos. Martín Castro, por su parte, señaló: "Al ser la primera vez que compito, estoy tranquilo y al mismo tiempo ansioso porque representaré a mi pueblo de Ullum y a toda la provincia. Es mucho compromiso, pero siento que haremos todo bien. Tenemos al campeón con nosotros y eso nos da un gran respaldo". Mientras que Kevin, que estuvo dos años sin jinetear debido a una caída en plena competencia, se recuperó y está decidido a pisar fuerte el terreno de la doma. "Esto se lleva en la sangre, no puedo evitarlo. Con el fuerte golpe que tuve me generó un problema en la pelvis. Todo indicaba que ya no volvería, pero me esforcé y logré recuperarme. Sin el apoyo de la familia y de los amigos no hubiera podido", relató. En sintonía con él, Agustín afirmó que "Jesús María es nuestro mundial. Es el sueño de todo jinete dejar bien en alto al pueblo que te vio nacer". Por eso, Martí, la voz del campeón fue contundente: "cuando entrás al campo, estás vos solo con el animal. Es ahí que hay que olvidarse de todos los que están mirándote, porque si no, entran las preocupaciones y empiezan los errores. Son 12 segundos cruciales. Vos vas preparado para montar y el caballo va preparado para voltearte. Pero una vez que te desatás del palo, uno queda en manos del destino. Todo puede suceder, nada está escrito", sentenció el joven al final de la charla.



Sobre el festival

Jesús María comenzará el 6 y terminará el 16 de enero en el Anfiteatro José Hernández de la ciudad cordobesa. La grilla de artistas destacados está compuesta por Abel Pintos (viernes 6), Soledad Pastorutti (sábado 7), Los Nocheros (sábado 7), Ahyre (domingo 8), Los Tekis (lunes 9), El Chaqueño Palavecino (viernes 13), Los Cuatro de Córdoba (viernes 13), Jorge Rojas (sábado 14), Los Palmeras (domingo 15) y Emilia Mernes (domingo 15), entre muchos más. Será televisado en el primetime por TV Pública y por Youtube.