Un científico loco "apagará' estrellas buscando solucionar las injusticias del mundo, su compañera intentará impedirlo. Ese es eje argumental del primer musical creado por La Camerata San Juan, que el público podrá disfrutar en cuatro funciones, desde el jueves 19 en el Auditorio Juan Victoria. Pero "El soplador de estrellas' es, además, la propuesta con la que la formación sanjuanina se probará ante el público infantil en clave de comedia musical, a la que se suman en las actuaciones Mili Yacante y Juan Becerra (foto). Y como si fuera poco, hay otra innovación; y es que toda la música de la obra es original, compuesta por el músico Enzo Pérez, responsable de los arreglos en la formación.



"Un musical es un desafío para nosotros, porque es un área en la que no habíamos incursionado aún. Hace cuatro años que venimos detrás de la idea de esta obra. Desde que Enzo y yo vimos un ensayo de la obra de teatro, nos enamoramos de los personajes. Estamos muy contentos de tener la posibilidad de montarlo, estamos experimentando sobre algo nuevo', dijo Pablo Grosman, concertino de la Camerata, a DIARIO DE CUYO, al tiempo que adelantó que evaluarán repetir cada año que el grupo estrene un musical propio.



"El texto fue la inspiración para las canciones, que las escribí hace tiempo, porque es un proyecto que teníamos con Pablo desde la época del grupo Pie de palo. Cibelina (Mili) tiene una canción de rock-pop, Bornolio (Juan) tiene una milonga... hay ritmos más lentos en momentos tristes; una canción de amor con cuerdas, escribí los arreglos para la Camerata y la música incidental que la escribí ahora, cuando se confirmó que haríamos la puesta' comentó Enzo Pérez, compositor y guitarrista, quien debuta en una creación de este tipo. "Es novedoso para nosotros. Me da mucha alegría que vaya dirigido a los chicos, vamos a ver cómo lo reciben. Cuando vamos a tocar para escuelas, vemos la frescura, la sinceridad y el entusiasmo que muestran los chicos. Este es un plus de entusiasmo' dice el guitarrista.



Además de haber encarado la adaptación de la obra original de Ricardo Talento, Juan Becerra, actor de conocida trayectoria, tiene un nuevo desafío actoral. "Es la primera vez, más allá que otras veces me animé a cantar, pero no en un formato musical y también es mi primera experiencia en teatro infantil, yo vengo del drama. Estoy muy contento, aprendiendo muchas cosas con Mili', aseguró. "Es una obra familiar, porque si bien es infantil, va a gustar a los grandes', prometió el artista.



Por su parte, Mili Yacante, cantante y actriz, vuelve a un gran amor: las producciones para niños. En su carrera protagonizó otras veces obras musicales, dictó un taller de comedia musical y hasta protagonizó un programa televisivo para chicos. "Es algo que siempre me ha gustado y adoro la magia que tiene la comedia musical para niños y esta puesta me encantó desde la primera vez que leí el guión, me pareció hermosa la adaptación de Juan Becerra es impecable y la música de Enzo es una belleza realmente. Es un enorme placer estar actuando y cantando con una orquesta en vivo' manifestó la actriz, quien fue la voz de la canción de la Fiesta Nacional del Sol. "Si bien con la Camerata nos conocemos desde hace muchos años, siempre es un placer compartir con ellos, porque son músicos muy talentosos, con brillantes ideas, de muy buena llegada con el público. Esto no será para menos. Estoy muy feliz, muy honrada de ser parte de este proyecto', se entusiasmó Yacante, que será la encargada de evitar que el Maestro Bornolio siga destruyendo el Universo.



La puesta incluye una ambientación escénica -a cargo de Rolo Ruiz- con algunos elementos de escenografía y luces que darán el marco a las actuaciones y la interpretación de los músicos de La Camerata, que busca seguir dejando huella en la sociedad sanjuanina.



El dato

Soplador de Estrellas. En el Auditorio Juan Victoria, el jueves 19 (localidades agotadas), viernes 20, sábado 21 y domingo 22 julio a las 15:30. Entrada gratis: se retiran las invitaciones en boletería de lunes a viernes 9 a 20.30, sábado de 9 a 20 y domingo de 16 a 20.