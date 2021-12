Este jueves no hay prácticamente cambios en las carteleras de las salas de cine de San Juan, que sólo recibirán un único estreno. En debut nacional, Play Cinema y

Cinemacenter pondrán en pantalla El aro (The Perilous Internet Ring), dirigido por

Norio Tsuruta -"el maestro del horror oriental", como apodan al realizador de películas como Talk to the Dead u Orochi-, que a lo largo de una hora y media

pondrá de puntas los pelos de los fanáticos del género. Basada en la exitosa novela "She Die on QQ" del escritor chino Ma Boyong, la entrega llega luego de El aro (Ringu), estrenada en 1998 y que fue toda una revolución en el cine de terror. El lanzamiento muestra qué sucede con quienes ven un video maldito. Sadako Yamamura, una niña, sale del video en cuestión para enfrentar a quien haya osado desafiar la maldición. Luego llegó El aro 0: Cumpleaños, que es la precuela de Ringu. También dirigida por Tsuruta, narra la historia de Sadako, cuando aún vivía.

"Ahora la maldición está online", avisan las promociones de esta tercera entrega de la inspiradora saga, donde la historia ronda en torno a una estudiante universitaria que está investigando una serie de curiosas muertes relacionadas con una novela online. En medio sus estudios, descubre que las horribles posturas de los cadáveres coinciden exactamente con las descriptas en la novela en cuestión. Al parecer, quien la lee queda condenado. ¿Podrá terminar la novela antes de que la maldición la alcance y termine con su vida? "El Aro: Resurrección posee todas las virtudes de las entregas anteriores de la saga con un plus adicional que se conecta bien con estos tiempos de internet. Será una gran experiencia para los amantes de la saga y el horror en general. El regreso del aclamado cine fantástico oriental", señala la crítica.