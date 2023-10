Tras unos duros meses luego de ser eliminado de la casa de "Gran Hermano Argentina", llega una alegría a la vida de Juan Reverdito: el taxista de "GH" anunció su casamiento con su novia, Celeste Rigoni. Así lo confirmó en su cuenta de Instagram, donde compartió la fecha de las futuras nupcias.

"Cuando encontrás a la persona perfecta. Te amo", escribió el taxista en la historia de Instagram donde confirmó las futuras nupcias. La pareja, que apenas lleva siete meses junta, estará dando el sí en el próximo Día de San Valentín, el 14 de febrero de 2024.

La pareja se conoció luego de la salida de Reverdito de la famosa casa, según relató Rigoni: "Yo lo vi a él el día que entró a Gran Hermano y dije 'recontra va a ganar'. Tenía toda la personalidad. Físicamente, ya me había llamado la atención con las trencitas. Y bueno, después no vi más el programa. Yo hago radio y él vino como invitado y nos conocimos en la puerta", había declarado en una entrevista.

Rigoni, quien es comunicadora y trabaja en el programa de radio "Aventuradas", llegó a apoyar a Reverdito en su búsqueda laboral luego de que el ex participante acusara a Telefe de no darle las mismas oportunidades que recibieron otros jugadores de la casa. La pareja trabajó junta por el estreno de "La revelación de Juan Reverdito", en Calle Corrientes.

"¿Saben que me encantó de él? Lo humilde, que no está subido arriba de un poni como lo están los demás, hay que entender que hoy estás arriba y mañana quizá abajo", escribió Rigoni en su cuenta de Instagram, donde se muestra muy enamorada del ex "GH".