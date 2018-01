“Floricienta” fue un verdadero éxito televisivo que impulsó la carrera de varios artistas. Entre ellos, la de Nicolás Maiques, que interpretó a Nicolás y a Lautaro Fritzenwalden.

El actor, que este último tiempo estuvo trabajando en Ecuador, confesó reciéntemente en una entrevista con la revista Pronto que es gay.

“En los meses que viví en Ecuador tuve mucho tiempo para pensar y me di cuenta de que toda la vida le tuve mucho miedo a que me preguntaran si soy gay, porque la respuesta era sí. Me di cuenta de que yo no era libre ni verdadero porque evitaba contarlo”, explicó.

“En otras entrevistas conté que sufrí bullying pero no me animaba a decir que era por mi sexualidad. Mis compañeros de colegio me decían ‘puto, trolo, marica, balín, tragasable’ todos los días de mi vida. Desde la primaria hasta que terminé el secundario. Me discriminaban tanto que me reprimí”, contó Maiques.

A comienzos del 2017, el actor se reencontró con sus compañeros de colegio luego de 28 años de haber terminado la secundaria: “Los vi y me pidieron perdón y fue muy sanador, aunque yo había limpiado el dolor. Dicen que hay que perdonar, pero con el que no te pide perdón es difícil, lo dejas pasar, para perdonar esta bueno recibir un pedido de disculpas”.

Fuente: Vía País