El ex Combate 2014 y Gran Hermano 2015, Eloy Rivera, confesó en su cuenta de Instagram que intentó asesinar a su novia. En varios posteos de Twitter e Instagram, el mediático realizó un descargo mísitico que desorientó y preocupó a sus seguidores.

"Intenté asesinar a mi novia. Estuve preso en una cárcel mexicana. Terminé internado sin dinero, desnudo y lleno de sangre. Esto es lo que me sucedió. Miren este trailer", escribió, junto con un link del avance de "You", la serie que estrenó su segunda temporada en Netflix.

Rivera se mudó hace varios meses a México y es allí en donde sucedieron los hechos. "Fue el viernes 27 de diciembre en nuestro departamento. Estábamos discutiendo y tenía que asustarla, ella tenía que sentir el miedo de que iba a morir para poder salvarla de todos los males. Se encerró en el baño cuando me vio que me acercaba con un cuchillo, y atravesé la puerta con el cuchillo. A ella no le pasó nada, solo quería que siente miedo y yo sentí su miedo", contó en Twitter.

"Ella se llama Candela, ahora está con su mamá. Ella no me denunció y me cuidó siempre, piensan que estoy loco con esto de las predicciones que hago. Estuve preso unas horas, me golpearon e hicieron de todo y luego me internaron. Me ataron en una camilla, pero logré desatarme con mis poderes. Decían que tenía un delirio místico como le pasó a Matías Alé. Él nunca estuvo loco, fue real lo que le pasó", agregó.

