Belinda se volvió tendencia en redes sociales, debido a que en las últimas horas circularon una serie de videos en los que se ve como un fan burla la seguridad en unos de sus conciertos y sube al escenario.

Recientemente, la cantante nacida en España brindó un show en la Feria de las Fresas Irapuato 2023 y mientras cantaba, un fanático se subió al escenario. Belinda en un principio tomo con calma esta situación y dejó que él se acercara a saludarla.

Pero todo se salió de control y el sujeto, que al parecer había tomado alcohol, decidió abrazarla fuertemente, lo que le ocasionó a la intérprete de “Amor a primera vista” un gran susto, algo que ella misma aceptó en sus redes sociales.

En las imágenes se ve que el hombre se aferró de su cintura, mientras ella intentaba sostenerse de pie y no caerse. En ese momento, las personas de seguridad intentaban que la soltara, incluso llego a levantar su falda. Pero cuando intercedieron, el fan la apretó mucho más fuerte, por lo que Belinda decidió decirle unas palabras para qué se calmará y ella pudiera retomar el show.

Asimismo agregó: “Lo que más amo en esta vida es a mis fans, por eso los trato con tanto amor y delicadeza, y me tomo siempre el tiempo de darles su lugar, sé que la persona que se subió ayer lo hizo con buena intención y la euforia posiblemente hizo que no me diera su fuerza, yo estoy bien, solo me asusté en el momento lo cual es algo normal”.

La actitud de Belinda fue bastante elogiada por los internautas, muchos de ellos han asegurado que ella es muy noble.