Con una emisión que se prolongó hasta pasados los primeros minutos de la 1 de la mañana de ayer, la temporada Nro. 30 de Showmatch puso punto final y marcó picos de 20.8 puntos de rating. Así, el ciclo se convirtió en los más visto de la jornada con el triunfo de Nico Occhiato con el 50.08% de los votos del público en una ajustadísima definición con Flor Vigna. Pero antes que Marcelo Tinelli anunciara los resultados, la exparejita se dio un amoroso abrazo que capturó el espíritu que rodeó su historia y asombró a todos.



"Les juro que todavía no caí de lo que pasó anoche, no entiendo nada, no dormí nada". "Es imposible escribir acá todo lo que siento", escribió ayer en Instagram el joven, tras el duelo al que consideró como "una final del Mundial", "hermosa" y "llena de amor", acompañado por su abuela Conce, quien le convidó sus manjares a Adrián Suar.



Y el espectador fue testigo de su reencuentro. La bicampeona que este año se quedó en segundo lugar, le cumplió el deseo a Flavio Mendoza, que hizo el pedido desde el BAR. Tras eso, vino otra sorpresa: la finalista tuvo un gesto amable y corrió a hacer lo mismo con Matías Napp, su coach y con quien tuvo un fugaz romance, a mediados de año.



"Esta es una final de una incomodidad linda", analizó Vigna, haciendo referencia a sus sensaciones de tener como rival al muchacho con el que estuvo 5 años de novia, que desde el 6 de enero estará al frente de un nuevo ciclo en Canal 9.



El duelo y el mensaje



En el enfrentamiento, el jurado y el BAR dieron como ganador en el Jive a Nico que bailó junto a Flor Jazmín Peña; mientras que en el cha cha pop a Vigna y Facundo Mazzei.



A la espera de las cifras definitivas, Tinelli destacó el trabajo del jurado y el BAR mediante un video que repasó sus mejores momentos y los looks de cada uno de ellos. Y, después de presentar el clásico clip que resumió el año de Showmatch, el conductor reflexionó: "Tenemos que estar unidos. Este país necesita de todos nosotros. Tenemos que demostrar que somos un pueblo solidario", agradeciendo a su familia y a la audiencia, luego de iniciar la velada con la participación del conjunto vocal Vox Pop, el grupo de malambo Malevo, las bailarinas del staff, los coaches y los jurados.



20.8 Es la marca que alcanzó este año. Más que en 2018 (con 19.1 y picos de 20); y en 2017 (con picos de 20.6). La máxima fue en 2010 con 39.2 unidades.