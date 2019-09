Lo que empezó casi como un juego, terminó convirtiéndose en cosa seria para Martín de los Ríos. El joven sanjuanino que cursa el último año en el Nacional de Rawson dio sus primeros picotazos motivado por sus primos y un tío raperos, "como para pasar el tiempo"; pero poco a poco quedó en evidencia que el muchacho tenía pasta para eso. En 2016, en sus tiempos libres, empezó a competir en las "batallas de gallos", clásicos duelos de improvisación libre protagonizados por los "freestylers" que se organizan en plazas y anfiteatros de la provincia -como el local y ascendente Olimpo Freestyle- y fue ganando terreno. Tanto que el año pasado se quedó con la copa de su rubro en el Hit tha beat -el festival internacional de culturas urbanas más importante de Sudamérica, que se hizo en San Juan- y comenzó a ser convocado desde distintos encuentros del país. Animado por todo eso, Martín decidió tirarse un lance: aplicar por primera vez para la Red Bull Batalla de los Gallos (Red Bull BDLG), importantísima competencia de freestyle patrocinada por la marca, que involucra a países de habla hispana entre los que se va alternando la sede. Envió sus videos, fue evaluado por el jurado y las plumas se le pusieron de punta cuando -mientras acomodaba las sillas para un acto de la escuela- le notificaron que se había convertido en uno de los 16 mejores gallos del país. De este modo, viajará a Buenos Aires para competir, el 20 de octubre, en la gran final del torneo, cuyos laureles han sabido levantar figuras como Dtoke y Wos, actuales jurados. El ganador de esa última ronda representará al país en el internacional de España y está demás decir que es un sueño para este freestyler local, aunque ya se siente afortunado de jugar en las grandes ligas.



"Este evento se viene haciendo en regionales y se clasifica a través de videos. Como este año dijeron que ellos iban a elegir directamente a los 16 gallos, me veía sin posibilidades; pero como había estado viajando por todo Cuyo y Buenos Aires y gané varios encuentros, bueno, mandé el video por joder nomás, pensando que no iba quedar y se me dio", cuenta a DIARO DE CUYO con una sonrisa incontenible, luego de los nervios y la emoción. "Está bueno, sí, es muy groso... Este torneo es el mejor, es lo más alto a nivel mundial de freestyle", dice casi reflexionando en voz alta Martín, a quien la empresa ya lo llevó a Buenos Aires para hacer entrevistas y fotos.



Para el gallo sanjuanino, que este fin de semana estará compitiendo en Mendoza, toda competencia previa servirá como práctica para reforzar sus habilidades. "Cada uno tiene un sello, algo distinto. En definitiva son batallas de ingenio, a veces te tiran palabras con las que te tenés que manejar, y si no tenés que saber con qué jugás. Si conocés al que te va a tocar enfrentar, entonces ya sabés más o menos con qué tirarle. Tenés que ir rimando metiendo coherencia y fluidez", explica el joven, que reconoce tener estas armas, como así también ingenio, buen vocabulario, tempo (saber rapear rapidísimo y adaptarse a cualquier base) y rapidez para contestar. Pero confiesa que su mayor virtud ha sido siempre la perseverancia.



"Hasta el año pasado mis viejos lo veían como 'dejá de hinchar las p... y andá a estudiar'. Pero a partir de todo esto que está pasando, cuando vieron que empecé a activar movida en otras provincias, como que me hacen más el aguante", agregó el mayor de dos hermanos, hijos de un papá camionero y una mamá ama de casa, para quien es muy potente el apoyo de sus "viejos" y la energía que le transmite el público. "Ver un montonazo de gente que le gusta lo que hacés y que gritan tu ritmo... Te van queriendo de a poco, te vas haciendo más conocido... por suerte hay bastante gente que me tira buena vibra", comenta satisfecho Martín (mrn_sanjuan, en Instagram), que considera que su futuro inmediato depende bastante de lo que pase en octubre, ya que entre sus objetivos también está entrar a una liga profesional y este torneo da la mayor cantidad de puntaje para lograrlo.



"Si se me abren muchas puertas, bueno, sí, me dedicaré más", dice de cara a la "mansa experiencia", como define a la la gran batalla que -asegura- no será fácil. "Los que van a la final son muy buenos, va a estar muy picante porque son casi ídolos, la mayoría de Buenos Aires, como que están a otro nivel. No sé qué va a pasar, todo puede ser", sostiene con aparente serenidad y sin perder la sonrisa.



"Muchos hablan, pocos riman, sólo los mejores improvisan", sentencia el slogan de Red Bull BDLG. Hoy, entre los mejores está Martín.



DATO

El 20 de octubre, Martín se medirá con los otros 15 gallos del país en Buenos Aires. El campeón competirá en España.

>> Las batallas de los gallos

Las batallas de los gallos son parte de la cultura hip-hop, movimiento urbano que nació en el Bronx a fines de los '70 como respuesta a la discriminación hacia los afroamericanos. Se extendió al mundo sentando las bases del rap (su sigla en inglés remite a "ritmo y poesía") y esta poesía hablada terminó siendo la conocida "improvisación" libre o "freestyle". Quienes las realizan son los MC (microphone controller), freestylers o gallos (término más usado en el ámbito competitivo). En las batallas, que pueden ser de uno o más gallos, el jurado evalúa quién tuvo la mejor fluidez, actitud y las mejores rimas o punchlines para coronarse vencedor. También la cultura general, la inteligencia y la lucidez mental (Fuente: Red Bull BDLG).