"Entré a ver si se me daba, no tenía la expectativa de ganar, pero se me dio", dijo con sus frescos 17 años Luis Castro, el joven que gracias al puntaje logrado ganó el Capital Free Fire, torneo virtual organizado por la Subdirección de Juventud de la Secretaría de Gobierno de Capital junto a la Asociación Sanjuanina de Deportes Electrónicos, certificado por la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina (DEVA) que fue parte del arbitraje. Destinado a estimular la participación de jóvenes en los E-sports (deportes electrónicos), el certamen -que comenzó el 29 de mayo y debido a la cantidad de inscriptos tuvo que agregar una segunda ronda- otorgó a Castro un premio de 10 mil pesos; y también subió al podio a Braian Moyano y a Thiago Salinas (que se llevaron $5 mil y $3 mil respectivamente).



Alumno de la escuela Dante Alighieri, Luis comenzó a jugar Free Fire hace tres años y ya participó en un torneo en 2019 en Buenos Aires, aunque "no me fue tan bien como ahora", contó a DIARIO DE CUYO el muchacho, quien explicó que en el torneo se vio muy buen nivel de participantes.



"En San Juan hay mucha gente que lo juega, desde niños de 9 a 10 años hasta grandes de 30 o 40. En general son varones, pero también hay mucha chicas que se van interesando. El universo gamer están creciendo mucho acá, no hay dudas. Yo lo empecé a jugar con amigos, me gustó porque se puede hablar con ellos mientras jugamos online y eso me entretiene", agregó el ganador, quien explicó que la experiencia permite al participante adquirir nuevas habilidades y "uno se va avivando en el juego", que a su vez cada tanto se actualiza y plantea nuevos desafíos. Y claro está que este premio se convierte en un aliciente para seguir participando de otros competitivos.